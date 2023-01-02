Enzo Fernandes Chelsea yolunda

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea orta sahasına takviye yapmak istiyor. Londra ekibinin hedefinde Enzo Fernandez'in olduğu iddia edildi. Dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli oyuncularından Fernandez için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, 130 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Kulüplerin ödeme planı üzerinde uzlaşması halinde imzaların atılacağı ifade ediliyor. Benfica formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Enzo Fernandez 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı. 21 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı’yla Katar’da Dünya Kupası’nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı.

SEZONA DAMGASINI VURDU

Bu sezon Benfica formasıyla 25 maça çıkan Enzo Fernandez, 25 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. 2022 Katar Dünya Kupasında da göz dolduran performans sergileyen Enzo, takımının Dünya Kupası kazanmasına büyük pay sahibi olmuştu.