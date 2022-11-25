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1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi yerleştirilmeye başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:29
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1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi yerleştirilmeye başladı

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi yerleştirilmeye başladı
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün bacaklarının üstüne Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermesi figürleri konulmaya başlandı. 

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üst kısmına Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda sırtlayarak kaldırdığı ve namluya sürdüğü top mermisi figürlerinin yerleştirileceği kaideler için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki yapıların yerleştirileceği kaidelerin 2'si geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine kurulmuştu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Köprünün her iki ayağında ise kalan iki top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. 

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