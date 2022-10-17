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1937 yılında yapılmış tablodaki sır detay. Yoksa zamanda yolculuk gerçek mi

1937 tarihinde yapılmış olan bir resimde telefona bakan bir kişi dikkat çekti. Bu detay dikkatli kişilerin gözünden kaçmazken "zaman yolculuğu gerçek mi" sorusunu akıllara getirdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:44
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1937 yılında yapılmış tabloda telefon detayı

1937 yılında yapılmış tablodaki sır detay. Yoksa zamanda yolculuk gerçek mi
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Neredeyse yüz yıl öncesinde yapılmış bir tablo, zamanda yolculuk yapılıp yapılamayacağı sorusunu bir kez daha sorgulaya neden oldu. 1937'den kalma tabloda, Kızılderili bir adam akıllı telefonuna benzeyen bir cisme bakarken görüldü.

Bay Pynchon ve Springfield'e Yerleşme” başlıklı resim, şehrin gelişimi sırasında Springfield, Massachusetts'in kurucusu ve kolonisti William Pynchon'u tasvir edilmektedir.

Pynchon, Boston'da yasaklanan ve Boston Common'da yakılan ilk kitap olan The Meritorious Price of Our Redemption kitabını da yazan kişidir. Döneminde William Pynchon, beğenilen roman yazarı Thomas Pynchon'un atasıdır. Bunların hepsi oldukça ilginç şeyler olsa da, tablodaki asıl dikkat çekici şey, resimde açıkça gözüken bir Kızılderili adamın bulunması ve elinde cep telefonuna çok benzeyen bir cisim tutması olarak kayıtlara geçmiştir.

Reddit'te paylaşılan resim üzerine pek çok kişi, çeşitli senaryolar üretti. Hatta yanında görünen elleri bağlı adamın “zaman yolcusu” olduğu ve telefonun ona ait olduğu, çünkü pantolonunun modern giysilere benzediği bile belirtildi.

Ayrıca sanatçı Umberto Romano’nun, hayal bile edilmeden onlarca yıl önce boyanmış olmasına rağmen, tabletinde video izler gibi gözüken bir kadının bulunduğu bir tablosunun da olduğu aktarıldı.

Ancak tablo çizildiği sırada popüler bir eşya olan ve ticareti yapılan bir eşya olan bir el aynasının resmedilmiş olması çok daha olası olarak tanımlandı. Yani bu durum, zaman yolculuğu sırasında telefonunu kaptıran bir yolcudan daha mantıklı bir açıklama olduğunu ortaya çıkardı. Ancak yine de, resimdekinin cep telefonu olabileceğini düşünenler var ve bu tablo, onlar için zamanda yolculuğun yeni bir kanıtı olmaya aday.

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Zeynep
17.10.2022 12:21
Olabilir Allah in 18 000 alem yarattığı yazılı Kuranda  
 
ZEUS
17.10.2022 11:58
belkide o zamanlardada cep telefonu vardı dünyada sadece 1-2 kişide bulunuyordu bugün yaygınlaştı  
 
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