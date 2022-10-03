'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor

Zaman yolculuğu akımı devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından gelecekten geldiğini iddia edenlerin sayısı her geçen gün gün çoğalırken, bu sefer Phil Orrin adlı bir genç, katıldığı programda zaman yolcusu olduğunu iddia ederek bir takım iddialarda bulundu.



"ŞU ANDA BİR DENEYİN İÇERİSİNDEYİZ"

Haberler.com'da yer alan habere göre, insanlığın bir şirket tarafından yönetildiğini iddia eden Orrin, "Cinsiyet, ırk, cinsellik, kimlik ve tercih temelinde bizi bölerek daha kolay yönetilmemizi sağlıyorlar. Şu anda bir deneyin içerisindeyiz ve bir şirket tarafından yönetiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIYAMET 2050 YILINDA KOPACAK"

Kıyametle ilgili de iddialarda bulunan Orrin, şöyle devam etti: "2050 yılında kopacak kıyamet öncesi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğu."