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'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor

Phil Orrin isimli gelecekten geldiğini iddia eden genç, 2050 yılında kıyametin kopacağını ve bir şirket tarafından yönetildiğimizi öne sürdü.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:40
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Dünya bu çocuğu konuşuyor: '2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi

'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
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Zaman yolculuğu akımı devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından gelecekten geldiğini iddia edenlerin sayısı her geçen gün gün çoğalırken, bu sefer Phil Orrin adlı bir genç, katıldığı programda zaman yolcusu olduğunu iddia ederek bir takım iddialarda bulundu.

"ŞU ANDA BİR DENEYİN İÇERİSİNDEYİZ"

Haberler.com'da yer alan habere göre, insanlığın bir şirket tarafından yönetildiğini iddia eden Orrin, "Cinsiyet, ırk, cinsellik, kimlik ve tercih temelinde bizi bölerek daha kolay yönetilmemizi sağlıyorlar. Şu anda bir deneyin içerisindeyiz ve bir şirket tarafından yönetiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIYAMET 2050 YILINDA KOPACAK"

Kıyametle ilgili de iddialarda bulunan Orrin, şöyle devam etti: "2050 yılında kopacak kıyamet öncesi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğu."

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Nurettin GÜN
3.10.2022 13:22
Ben rüyamda önce süleyman hilmi tunahanı sonra karacaahmeti sonrada mustafa kemel atatürkü gördükten sonrada bombalar patlamış mahalleler yıkılmış yollar beton parçalarıyla kapanmıştı Allah etmesin.  
 
merdanoğlu
3.10.2022 13:21
kardeş bırak kıyameti de bu hafta çekilecek sayısal numaralarını ver seni de görürüz merak etme :) bakırköyde çok var bunlardan 2012 de çok beklediler ama dünyanın sonu gelmedi bunlar yeni nesil  
 
Yaa bir uyanın yalvariyorum az biraz uyanin
3.10.2022 13:09
Hala kıyamet bekleyenim var çoktan koptu uyansın,taciz tecavüz hırsızlık cinayetler,yalan talan,şiddet nefret yokluk kıtlık,çocuklarımıza taciz,gerçekten ne içiyor yiyorsunuz,içiyorsunuz aklım almiyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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