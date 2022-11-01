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Telefonla konuşan bu kadın zaman yolcusu mu? Sosyal medyada 1930'larda çekilen bu video konuşuluyor

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 'zaman yolculuğu' konusu tekrar gündeme geldi. 1930'lu yıllarda çekilen videoda bir kadının kablosuz cep telefonu kullanarak konuştuğu ve çeşitli mimikler sergilediği görülmektedir. Kadının büyükannesi olduğunu iddia eden kişi The Sun'a açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:20
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1930'larda çekilmiş bir videoda bir kadın kablosuz cep telefonu kullanırken kaydedildi

Telefonla konuşan bu kadın zaman yolcusu mu? Sosyal medyada 1930'larda çekilen bu video konuşuluyor
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1930’lu yıllarda cep veya kablosuz telefonlar henüz icat edilmemişti. Fakat ABD’de kaydedilen ve sosyal medyada şu anda paylaşım rekorları kıran bir videoyu görenler gözlerine inanamadı.

The Sun’da yer alan habere göre, 1938’deki görüntülerde telefonla konuşuyormuş gibi davranan bir kadın yer almaktadır. Elini kulağına götüren kadın, ayrıca çeşitli mimik hareketleri yapıyor.

Konuyla ilgili bir kişi, 1930’larda çekilen görüntülerdeki kadını tanıdığını ve “deneysel kablosuz telefonu” kullanan büyük büyükannesi olduğunu söyledi. Bazı edilen cihazın Massachusetts’teki bir sanayi devi tarafından geliştirildiği belirtildi. Gazeteye konuşan kişi, “gördüğünüz kadın benim büyük büyükannem Gertrude Jones. 17 yaşındaydı. Ona bu videoyu sordum ve çok net hatırlıyor. Dupont’un fabrikada bir telefon iletişim bölümü olduğunu söylüyor. Telsiz telefonlarla deneyler yapıyorlardı. Gertrude ve diğer beş kadına bir hafta boyunca test etmeleri için bu kablosuz telefonlar verildi” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki bazı komplo teorisyenleri ise kadının zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Kablosuz cihazların 1970’lere dayandığını belirten teorisyenler, 1930’larda henüz böyle bir teknolojinin olmadığını dile getirdi.

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