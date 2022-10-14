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2671 yılından geldiğini söyledi: Zaman yolcusunun gelecekten verdiği haberler tüyler ürpertti

Sosyal medyada bir kişi 2671 yılkından gediğini söyleyerek gelecekte yaşanacağını belirttiği bazı skandal paylaşımlarda bulundu. 2023 yılına dikkat çeken kişi sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce izleyici kazandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:03
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Zaman yolcusu 2023 yılında yaşanacak bazı haberler verdi

2671 yılından geldiğini söyledi: Zaman yolcusunun gelecekten verdiği haberler tüyler ürpertti
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TikTok’ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli kişi 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini belirtti.

“SİZE ÖNEMLİ 5 TARİH VERİYORUM”

Sosyal medyada 32 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde zaman yolcusu, “Dikkat! Evet ben 2671 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu beş tarihi unutmayın.

1- 30 Kasım 2022: James Webb teleskobu, Dünya'nın yansıtılmış bir versiyonu olan bir gezegen bulur.

2- 8 Aralık 2022: Yeni metal türleri ve yabancı türler içeren büyük bir meteor Dünya'ya çarptı.

3- 6 Şubat 2023: 4 gençten oluşan bir grup antik kalıntıları ve diğer galaksilere solucan deliği açan bir cihazı keşfeder.

4-23 Mart 2023: Mariana Çukuru'nu keşfeden bir bilim insanı ekibi antik türler buluyor.

5-15 Mayıs 2023: Başta San Francisco olmak üzere ABD'nin batı kıyısını bir mega tsunami vurdu." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlara tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu şeyleri saklıyorum ve o tarihlerde açıp bir daha bakıyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kaynak: Bana güven kardeşim” diyerek esprili bir yorumda bulundu.

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Ali Karakuş
14.10.2022 09:43
Yavvv he he , ben de sorayım o zaman Ajda Pekkah hala şarkı söylüyor mu  
 
yerli milli
14.10.2022 09:37
ilgi çekme hastalığı var. Psikolojik hasta. mesela adnan oktar gibiler de mehdilik kavramı uydurup kendilerine mehdi sıfatı veriyorlar.  
 
Carl Sagan
14.10.2022 09:16
Evet doğru söylüyor, bilgileri versin diye ben yolladım.  
 
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