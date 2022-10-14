Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler... 199 kişi gelecekte uyanmak için bedenini dondurttu

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Scottsdale kentinde yer alan Alcor Yaşam Uzatma Vakfı, gelecekte tekrar hayata gelmeyi umut eden insanların bedenlerini dondurma işlemini sürdürüyor. Vakıf bugüne kadar 199 insanın cansız bedenini ve beyinlerini dondurarak sıvı nitrojenle dolu tanklara yerleştirdi.

Alcor tarafından “hasta” olarak adlandırılan dondurulmuş insanların çoğunun kanser, ALS veya tedavisi henüz bulunmayan başka bir ölümcül hastalıktan hayatını kaybettiği biliniyor.

Beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Taylandlı kız çocuğu Matheryn Naovaratpong 2015’te bedeni dondurulan en genç kişi olmuştu. Alcor'un Genel Müdürü Max More, kız çocuğunun bedeninin dondurulma işlemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anne ve babası doktordu. Birden fazla beyin ameliyatı geçirdi ve ne yazık ki hiçbir şey işe yaramadı. Bu yüzden bizimle iletişime geçtiler" ifadelerini kullanmıştı.

Bitcoin para biriminin öncüsü ve geliştiricisi olarak bilinen ve 2014’te ALS nedeniyle ölen Hal Finney’in de isteği üzerine bedeni dondurularak saklanmıştı.

CYRONİCS NEDİR?

Gelecek yıllarda çağdaş tıp teknolojisini umarak insan ya da hayvan bedeninin dondurulması ve düşük sıcaklıkta korunması için gerekli maddeleri barındıran tüplere cyronics denir.

İlk olarak 1955 yılında kullanılan yöntemde James Lovelock, mikrodalga diatermi yöntemini kullanarak 0 Celsius’ta dondurulmuş fareleri canlandırmayı başarmıştır.

Cryonics Enstitüsü'nde dondurulan ilk insan, Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan James Bedford'dur. Bedford, 73 yaşındayken cryo tüpüne girerek kendini donduran ilk insan olmuştu.

Dr. James Bedford’ın böbrek kanseriydi O ileride hastalığa bir çözüm bulunacağı ve dondurulmuş insanları geri döndürmenin bir yolunun keşfedileceği umuduyla, kendi isteği ile cryo tüpüne girmişti. Bedfor’un dondurulmasının üzerinden 50 yıl geçti.

"İNSANLARIN BEDENLERİ SON OLARAK EKSİ 196 DERECEDEKİ SIVI NİTROJEN DOLU TANKLARA YERLEŞTİRİLİYOR"

Alcor tarafından yapılan açıklamada, kuruma başvuran ve şu anda hayatta olan 1400 kişinin Alcor’u hayat sigortası poliçelerinin lehtarı olarak gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, bilim kurgu filmlerine ve romanlara konu olan gelecekte yeniden uyandırılma fikri birçok uzman tarafından eleştiriliyor ve gerçek dışı olarak kabul ediliyor. Alcor Yaşam Uzatma Vakfı'nın maddi kazanç elde etmek için umut tacirliği yaptığı belirtiliyor.

İlk kez 1960'larda uygulanan bedenlerin dondurulması işlemi insanların ölümünün yasal olarak bildirilmesi sonucu başlatılıyor. Bu kişilerin vücudundaki kan ve diğer sıvılar öldükten sonra boşaltılıyor ve buz kristallerinin oluşmasını önlemek için bedenlerine kimyasallar enjekte ediliyor.

Dondurulmaya hazır hale getirilen insanların bedenleri son olarak eksi 196 derecedeki sıvı nitrojen dolu tanklara yerleştiriliyor. Bir bedenin tamamen dondurulma işleminin minimum maliyeti ise 200 bin dolar (yaklaşık 3.7 milyon lira) ediyor. Kurum insanların yalnızca beynini ise 80 bin dolara (yaklaşık 1.4 milyon lira) donduruyor.