Fare beynine insan beyni yerleştirdiler. Bazı hastalıklara umut olabilir

ABD'nin Stanford Üniversitesi'nden Profesör Sergiu Pasc, test tüpüne yetiştirilen ve "organoid" sınıfına giren susam büyüklüğünde beyin hücrelerini yavru farelerin beyinlerine yerleştirdiğini duyurdu.

Nature'da yayımlanan araştırmada insan beyin dokusunun, yerleştirildiği bölgede canlılığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Hücrelerin farelerin beyin hücreleriyle bağlantı kurduğu ve hayvanların kanından yararlandığı ifade edildi.

Susam büyüklüğündeki hücre fare beyninde bezelye boyutuna ulaştı. Hücrelerin test tüpünde ulaşabildiği boyutlardan 6 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Ekip daha sonra bu hücrelerin farelerin bıyıklarından duyusal sinyaller alabildiğini keşfetti.

Profesör Pasca, "Duyusal girdi alabiliyor ve aynı zamanda farenin bazı sinir devrelerine de katılabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

İNSAN ZİHNİNİ KEŞFETMEK

Nöropsikiyatrik bozuklukları tedavi etmek isteyen bilim insanları otizm veya şizofreni gibi bozuklukların karmaşık hücresel yapısını incelemeye yardımcı olacak.

Farelerse tek başlarına insan beyni için yeterli modeller değildir.

Bir sonraki adım, bu hücreleri primatların beyinlerine yerleştirmek olacak. Primatların beyinleri çok daha büyük olduğu için daha fazla doku barındırabilir ve yetiştirebilir.

Aynı zamanda farelerden daha uzun yaşamaları, beyin hücrelerinin olgunlaşmasına da olanak tanıyabilir.