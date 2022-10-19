19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Mentolün neden serinlik hissi verdiği ortaya çıktı

Mentolün neden serinlik hissi verdiği ortaya çıktı

Bilim insanları mentollü ürünlerin neden serinlik hissi verdiğini raporlarla açıkladı. Mentolün sinir hücrelerindeki soğuğa duyarlı iyon kanallarını aktive ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:06
Takip Et

Mentol neden serinlik hissi verir

Mentolün neden serinlik hissi verdiği ortaya çıktı
+
Aa
-

ABD'deki Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları, mentoldeki kimyasal bileşiklerin farelerin nöronlarında, yani sinir hücrelerindeki soğuğa duyarlı iyon kanallarını aktive ettiğini ortaya çıkardı.

Yalnızca şeker veya sakız gibi gıdalarda değil, duş jelleri, şampuanlar, diş macunları ve daha birçok üründe kullanılan mentollerin ferahlatıcı soğuk etkisi uzun zamandır merak konusu oluyordu.

Hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan araştırmada, "Memeliler, sıcaklıktaki düşüşler veya mentol gibi belirli bileşiklere maruz kalma yoluyla soğuğu hisseder" açıklamalarına yer verildi. Ayrıca açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

Vücudun çeşitli yerlerinde soğuk hissinin yaşanıyor olmasının altında yatan sebep, TRPM8 adlı iyon kanallarının aktive edilmesidir. Bu kanallar duyusal nöronlarla kendini gösterir ve insanlarda serinlik hissi oluşması için birincil dönüştürücü görevi görür.

Tüm hücreler "çift katlı lipit katmanı" adı verilen bir zarla çevrili. Söz konusu koruyucu zar, hücre içine hangi maddelerin girebileceğini, hangilerinin giremeyeceğini belirlemektedir.

İyon kanalları ise bu zarın içine gömülü haldedir. Bunların görevi de bazı gerekli iyonları içeri almaktır. Bu kanallar basınç, ısı ve kimyasal sinyaller tarafından aktive edilmektedir.

TRPM8 adlı iyon kanalı için mentol bu tetikleyicilerden biridir. Mentol molekülleri, PIP2 adlı bir proteinin yardımıyla önce TRPM8'e bağlanmaktadır.

Pozitif yüklü sodyum ve kalsiyum iyonları, hücre içindeki yükü değiştirerek, nöronlara sinyal göndermeyi sağlamaktadır.

Bilim insanları süreçten haberdardı. Ancak yeni araştırmaya kadar bu hipotez kanıtlanamamıştı. Çünkü önceki araştırmalar memelilerle değil, kuşlar üzerinde yapılmıştı. TRPM8 proteininin kuşlarda da sahip olduğuna dikkat çeken bilim insanları bu canlıların termal ve kimyasal hassasiyetlerinin memelilerden çok farklı olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, 1970'lerde tasarlanan ama son teknolojik atılımlarla iyice geliştirilen kriyo-elektron mikroskobunu bu kez fareler üzerinde kullandı.

Farelerdeki TRPM8 yapılarının anlık görüntülerini yakalayan mikroskop, proteinin aktive edilmesini sağlayan moleküler mekanizmayı kanıtlamış oldu.

Bulgular, genel olarak memelilerde soğuğu algılama sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Araştırma ekibi, bu gözlemlerden hareketle gelecekte iltihaplanma gibi rahatsızlıklar için yeni tedaviler geliştirilebileceğini de düşünmektedir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.