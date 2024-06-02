Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
Karaburun açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Karaburun ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içinde 40 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabah erken saatlerde yaptıkları rutin kontrol sırasında, denizde ilerleyen şüpheli bir lastik botu fark etti. Bot içerisindeki düzensiz göçmenler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede yakalanarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Yakalanan göçmenler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu operasyon, bölgede düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığın ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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