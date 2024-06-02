Kontrolden çıkan araç çarparak durabildi: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç çarparak durabildi: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan bir ağacı devirmesi ve ardından bir hastane duvarına çarparak durması sonucu sürücü yaralandı.

Olay, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Fadime B.'nin kullandığı 70 ABH 818 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce bir ağacı kökünden söktü, sonra da İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ek hizmet binasının demir korkuluklarını yıkıp durdu.

Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla ulaşan acil servis, itfaiye ve polis ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye sevk edildi. Olayı gören bir görgü tanığı, sürücünün viraja hızlı girdiğini ve bu sebeple kontrolünü kaybettiğini ifade etti. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından bir süre sonra normale döndü ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı
2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı
Tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
Tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
Jandarma 1 kilo uyuşturucu yakalandı
Jandarma 1 kilo uyuşturucu yakalandı
Milleyha Sulak Alanı'nda polis denetimi
Milleyha Sulak Alanı'nda polis denetimi
Hatay'da 7 bin 509 kişiye sorgu yapıldı
Hatay'da 7 bin 509 kişiye sorgu yapıldı
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser
Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Son Haberler
Boğaz'da korku dolu anlar. Bütün ekipler seferber oldu Yerel Haberler
Boğaz'da korku dolu anlar. Bütün ekipler seferber oldu
77 Tonluk yolcu uçağı havalimanı çalışanını ezdi Dünya
77 Tonluk yolcu uçağı havalimanı çalışanını ezdi
Ülkede bir saldırı daha! Belediye başkan adayı vurularak öldürüldü Dünya
Ülkede bir saldırı daha! Belediye başkan adayı vurularak öldürüldü
2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı Yerel Haberler
2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı
Tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı Yerel Haberler
Tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
Jandarma 1 kilo uyuşturucu yakalandı Yerel Haberler
Jandarma 1 kilo uyuşturucu yakalandı