Kontrolden çıkan araç çarparak durabildi: 1 yaralı

Olay, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Fadime B.'nin kullandığı 70 ABH 818 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce bir ağacı kökünden söktü, sonra da İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ek hizmet binasının demir korkuluklarını yıkıp durdu.

Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla ulaşan acil servis, itfaiye ve polis ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye sevk edildi. Olayı gören bir görgü tanığı, sürücünün viraja hızlı girdiğini ve bu sebeple kontrolünü kaybettiğini ifade etti. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından bir süre sonra normale döndü ve polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.