2 Arkadaş feci şekilde can verdi! Kimse yanlarına gidemedi

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağıştan kaçmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay, sokaktaki su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz de aynı şekilde akıma kapıldı. İki kişi, yağmur altında dakikalarca yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kimse yanlarına yaklaşamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun çabalar sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ARAÇLAR GİDEMEDİ

Gök gürültülü sağanağın dışında rüzgâr da etkili oldu. Bayraklı'nın Turan Mahallesi'nde rüzgâr nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bir motosikletçinin aracını tutamayıp yere devirdiği de görüldü. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi. Kütahya, Denizli ve Çorum'da da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kütahya'da il merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına yol açtı. Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.