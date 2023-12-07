Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı

İstanbul'da "yeter artık" dedirten anlar. Ambulans yol istedi, siren çaldı ama o şoför bir türlü sağdaki şeride geçmedi. Diğer sürücüler de cam açıp, uyarıda bulundu. İşte o anlar.

KAYNAK: İHA
Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı

İstanbul Kartal'da yok artık dedirten görüntüler. Ambulans şoförü siren çala çala ilerliyordu. Önündeki bir araçtan yol istedi ama nafile...Bir türlü yol verilmedi. Bazı sürücülerse camlarını açıp, o sürücüyü uyardı.

İHA'nın haberine göre, Kartal’da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, hem ambulansın gidişini engelledi hem de trafikteki akışı yavaşlattı. Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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