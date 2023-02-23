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Soylu “Adıyaman’da hiç güvenlik sorunu yaşanmadı” demişti. 2 haber Soylu’yu yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası Adıyaman’da hiç güvenlik sorunu yaşanmadığını iddia etti. Ancak Anadolu Ajansı’nın servis ettiği 2 haber Soylu’yu yalanladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:35
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2 haber Soylu’yu yalanladı

Soylu “Adıyaman’da hiç güvenlik sorunu yaşanmadı” demişti. 2 haber Soylu’yu yalanladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman Üniversitesi’ndeki Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da, depremin ilk günlerinden itibaren hiçbir güvenlik problemi ile karşılaşılmadığını iddia eden Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bu süre içinde çadırlar, konteynerler, kalıcı konutlar konusunda 3 ayrı sürecimiz var. İnsanlarımızın her birine dokunabilmek, şehirlerin hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planları ortaya koyuyoruz. Ben Hatay'ı ve Kahramanmaraş'ı özelde, diğerlerini de genelde takip ediyorum. Adıyaman'da ilk başından beri hiçbir güvenlik problemi ile karşılaşılmadı. Burada asayiş olayının gerçekleşmemesi için büyük bir gayret ortaya koyuldu.

Hem konteyner şehirlerin hazırlanması konusunda daha hızlı hareketin planlamasını gerçekleştirdik, artık köylerimizden şehirlerimize kadar değerlendirdik. Sağlık, beslenme, barınma dahil vatandaşımızın yanında olabilmek için nasıl bir sürecin yanında olacağız değerlendirdik. Ağırlıklı olarak konteynere ağırlık veriyoruz. 48 binin üzerinde çadır var AFAD'ın dağıttığı. Ayrıca STK çadırları var. 6.4'lük depremden sonra evi hasarsız olanlar da korku içinde çadır talebinde bulunuyorlar. Biz bunları karşılamak için elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz.

Hayatımızda hep beraber ilkleri görüyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı, yaşanılanların tekrar yaşandığını görüyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Bunun geleceğe ait oluşturacağı sonuçlar vardır elbette, ama bizim elbirliği ile eksiklikleri hep beraber gidererek buradan, o çocuklara, torunlara, dedelerinin biz böyle bir afet yaşadık ama çıkabilme kabiliyetini ortaya koymamız lazımdı, büyüklerimiz bunu ortaya koydu diyebilmemiz gerekir."

"GÜVENLİK SORUNU YOK" DEDİ, AMA...

Bakan Süleyman Soylu, basın açıklamasında "Adıyaman'da hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadı" dedi, ancak durumun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Devlet kurumu Anadolu Ajansı tarafından servis edilen sadece iki haber dahi, bu açıklamanın doğru olmadığını ortaya koydu.

"Adıyaman’da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı" başlıklı haberin 16 Şubat'ta, "Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı" haberi ise 11 Şubat'ta yayınlandığı görüldü.

İki haber de, kentteki güvenlik açığını ortaya koydu.

11 İLDE DE SORUN VAR

Bakan Soylu'nun iddialarının aksine, depremde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde de, durum benzer. Depremin ilk gününden itibaren 11 ilde yağma, hırsızlık ve darp olayları yaşandığı gündeme taşındı. Bazı depremzelerde, yağmacı veya hırsız sanılarak, şiddete maruz bırakıldı.

Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan çocuklar ile ilgili kayıp ihbarları ise, günden güne artış gösteriyor. Kayıp çocukları organ mafyası ya da tarikatlar tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

 

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