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Samsun'da mazot hırsızları iş başında

Samsun'un Bafra ilçesinde belediyeye ait iş makinelerinden mazot çalındı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:49
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Mazot hırsızları iş başında

Samsun'da mazot hırsızları iş başında
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İHA'nın aktardığı habere göre, olay Kızılırmak Seddesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda park halinde bulunan Bafra Belediyesine ait iş makinesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece saatlerinde iş makinesinin akülerini sökemeyince deposundan mazot çaldılar. Sabah iş makinesinin yanına giden işçiler olayı fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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