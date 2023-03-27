27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:06
Takip Et

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı olayı

Park halindeki motosiklet çalındı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan Hakan Polat’a ait 02 ABZ 142 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Hakan Polat, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.