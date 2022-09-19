Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran Alanyaspor karşısında futbolcuların nasıl oynaması gerektiği söylerken kendini yere attı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Veysel Oran'ın yaptığı konuşma ve hareketleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetmiş ve yere atlamıştı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma farklı Alanyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda ilginç görüntüler işte böyle yaşanmıştı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Veysel Oran isimli bir üye, Alanyaspor maçından bahsederken adeta kendinden geçti ve salondaki üyeleri korkutan bir hareket yapmıştı.