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  • Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran Alanyaspor karşısında futbolcuların nasıl oynaması gerektiği söylerken kendini

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran Alanyaspor karşısında futbolcuların nasıl oynaması gerektiği söylerken kendini yere attı

Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 yenerken Sarı-Lacivertli taraftarlar 2 yıl önceki bir videoyu yeniden gündeme taşıdı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:24
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2 yıl önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda yaşanan ilginç anlar yeniden gündeme geldi

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran Alanyaspor karşısında futbolcuların nasıl oynaması gerektiği söylerken kendini yere attı
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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Veysel Oran'ın yaptığı konuşma ve hareketleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Oran, konuşma yaptığı sırada bir anda kendini kaybetmiş ve yere atlamıştı. Veysel Oran'ın yaptığı konuşma farklı Alanyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda ilginç görüntüler işte böyle yaşanmıştı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Veysel Oran isimli bir üye, Alanyaspor maçından bahsederken adeta kendinden geçti ve salondaki üyeleri korkutan bir hareket yapmıştı.

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