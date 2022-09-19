Alanyaspor'un 3 puanı Fenerbahçe'ye nasıl ikram ettiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe Alanyaspor'u çok rahat geçerken
5 golün 3'ünde
Konuk ekibin futbolcularının
Geriye oynamak istemelerinin payı vardı...
İlk golde Leroy Fer;
3'üncü golde Efkan Bekiroğlu
4'üncü golde de Oussama Targhalline
Kendi kalelerine doğru oynama sevdalarından
Gol yedirdiler...
5'inci dakikada Leroy Fer'in kaptırdığı topta
Araya giren Miguel Crespo;
Pasını Enner Valencia'ya bıraktı;
Enner Valencia'dan açılan topta Alanyasporlu Efecan Karaca
Rakibi Diego Rossi'ye asist yaptı;
Bu ikramı boş çevirmeyen Diego Rossi
Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirip
Kadıköy'ü ayağa kaldırdı...
12 dakika sonra
Diego Rossi bu kez köşe vuruşundan ortasını yaptı;
Yakın direkte Willian Arao topuğuyla aşırdı;
Kale ağzında Gustavo Henrique kafayı çaktı
Ülker Stadı'nda sambalar yapıldı;
Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı....
Alanyaspor'un İzlandalı kalecisi Runar Runarsson
Enner Valencia'nın şutu
Ve Joao Pedro'nun penaltı vuruşunda kalesinde devleşirken;
Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yoktu...
Bu kez Efkan Bekiroğlu'nun geriye oynama sevdası
Alanyaspor'a pahalıya mal oldu..
Emre Mor'un kaptığı top ayağından açıldı;
Jure Balkovec'in uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce
Miguel Crespo ceza sahası dışından enfes vurdu;
Kaleci Runar Runarrson ayağının üzerinde çakılı kalınca
Bu top Fenerbahçe'nin 3'üncü golü olarak Alanyaspor filelerine takılıyor
Sarı kanaryalar soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyordu..
16'ncı dakikada sakatlanan Zinedine Ferhat'ın yerine
Oğuz Aydın'ı sahaya süren Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli;
63'de de Efkan Bekiroğlu'nun yerine Oussama Targhalline'yi içeri atıyor;
Ancak yine hayal kırıklığı yaşıyordu...
Oyuna girdikten 7 dakika sonra Miguel Crespo'ya topu kaptıran Oussama Targhaline
Mücadele etmiyor ve gelişen atakta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin pasında
Sol tarafta Lincoln Henrique topla buluşup içeri bırakıyor;
Kale ağzında bu kez Enner Valencia tamamlayınca
Fenerbahçe skoru 4-0'a getiriyordu...
Alanyaspor atağında stoper Fatih Aksoy'un topu kaptırması sonucu
Enner Valencia topu kaparak yaklaşık 50 metre sürdü
Pasını İrfan Can Kahveci'ye bıraktı;
Sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci;
Topu kaptırıp geriye dönmekte zorlanan Fatih Aksoy'u çalımlayıp
Kaleci Runar Runarsson'un soluna bırakınca
Fenerbahçe maçı 5-0 kazanıyordu...
Alanyaspor Fenerbahçe'nin rakibi değil;
Ancak şunu da belirtmek lâzım ki
Geçtiğimiz yıllarda liderlik savaşına giren bu takımın stoperleri
Furkan Bayır ve Fatih Aksoy olamaz..
Teknik Direktör Francesco Farioli;
Stoper olarak Khadim Rassoul;
Orta sahada Arnaud Lusamba'yı neden düşünmedi anlayamadım...
Efecan Karaca bence her zaman
Sağ kanatta oynamalı..
Fenerbahçe kalite farkıyla kazandı;
Milli maç arasına moralli girdi..
Her takım Alanyaspor gibi sosyetik olmaz..
Teknik Direktör Jorge Jesus'un
Orta alanda daha dirençli bir takım yaratması şart..
Bakalım Beşiktaş derbisinde neler yaşanacak?
2 Ekim gecesi görüşmek dileğiyle...
(Tansu Sarı)
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