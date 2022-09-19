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  • Alanyaspor'un 3 puanı Fenerbahçe'ye nasıl ikram ettiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Alanyaspor'un 3 puanı Fenerbahçe'ye nasıl ikram ettiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe Alanyaspor'u çok rahat geçerken 5 golün 3'ünde konuk ekibin futbolcularının geriye oynamak istemelerinin payı vardı... 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 10:23
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5 golün üçünü geriye oynarken yiyen Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye nasıl kaybettiğini Tansu Sarı yazdı

Alanyaspor'un 3 puanı Fenerbahçe'ye nasıl ikram ettiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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Fenerbahçe Alanyaspor'u çok rahat geçerken

5 golün 3'ünde 

Konuk ekibin futbolcularının

Geriye oynamak istemelerinin payı vardı... 

İlk golde Leroy Fer;

3'üncü golde Efkan Bekiroğlu

4'üncü golde de Oussama Targhalline

Kendi kalelerine doğru oynama sevdalarından

Gol yedirdiler...

5'inci dakikada Leroy Fer'in kaptırdığı topta 

Araya giren Miguel Crespo;

Pasını Enner Valencia'ya bıraktı;

Enner Valencia'dan açılan topta Alanyasporlu Efecan Karaca

Rakibi Diego Rossi'ye asist yaptı;

Bu ikramı boş çevirmeyen Diego Rossi

Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirip

Kadıköy'ü ayağa kaldırdı... 

12 dakika sonra

Diego Rossi bu kez köşe vuruşundan ortasını yaptı;

Yakın direkte Willian Arao topuğuyla aşırdı;

Kale ağzında Gustavo Henrique kafayı çaktı

Ülker Stadı'nda sambalar yapıldı;

Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.... 

Alanyaspor'un İzlandalı kalecisi Runar Runarsson

Enner Valencia'nın şutu 

Ve Joao Pedro'nun penaltı vuruşunda kalesinde devleşirken;

Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yoktu...

Bu kez Efkan Bekiroğlu'nun geriye oynama sevdası 

Alanyaspor'a pahalıya mal oldu..

Emre Mor'un kaptığı top ayağından açıldı;

Jure Balkovec'in uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce

Miguel Crespo ceza sahası dışından enfes vurdu;

Kaleci Runar Runarrson ayağının üzerinde çakılı kalınca 

Bu top Fenerbahçe'nin 3'üncü golü olarak Alanyaspor filelerine takılıyor

Sarı kanaryalar soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyordu..

16'ncı dakikada sakatlanan Zinedine Ferhat'ın yerine

Oğuz Aydın'ı sahaya süren Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli;

63'de de Efkan Bekiroğlu'nun yerine Oussama Targhalline'yi içeri atıyor;

Ancak yine hayal kırıklığı yaşıyordu...

Oyuna girdikten 7 dakika sonra Miguel Crespo'ya topu kaptıran Oussama Targhaline

Mücadele etmiyor ve gelişen atakta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin pasında

Sol tarafta Lincoln Henrique topla buluşup içeri bırakıyor;

Kale ağzında bu kez Enner Valencia tamamlayınca

Fenerbahçe skoru 4-0'a getiriyordu...

Alanyaspor atağında stoper Fatih Aksoy'un topu kaptırması sonucu

Enner Valencia topu kaparak yaklaşık 50 metre sürdü

Pasını İrfan Can Kahveci'ye bıraktı;

Sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci;

Topu kaptırıp geriye dönmekte zorlanan Fatih Aksoy'u çalımlayıp

Kaleci Runar Runarsson'un soluna bırakınca

Fenerbahçe maçı 5-0 kazanıyordu...

Alanyaspor Fenerbahçe'nin rakibi değil;

Ancak şunu da belirtmek lâzım ki

Geçtiğimiz yıllarda liderlik savaşına giren bu takımın stoperleri

Furkan Bayır ve Fatih Aksoy olamaz..

Teknik Direktör Francesco Farioli;

Stoper olarak Khadim Rassoul;

Orta sahada Arnaud Lusamba'yı neden düşünmedi anlayamadım...

Efecan Karaca bence her zaman

Sağ kanatta oynamalı..

Fenerbahçe kalite farkıyla kazandı;

Milli maç arasına moralli girdi..

Her takım Alanyaspor gibi sosyetik olmaz..

Teknik Direktör Jorge Jesus'un

Orta alanda daha dirençli bir takım yaratması şart..

Bakalım Beşiktaş derbisinde neler yaşanacak?
 
2 Ekim gecesi görüşmek dileğiyle...

(Tansu Sarı)

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Metin
19.09.2022 11:20
Alanyaspora hayırlı işler bol kazançlar  
 
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