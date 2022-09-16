Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi yorum yapmayı bıraktı

TV8,5 ekranlarında UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi.
Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen "Görüntülü analizlere geçelim" uyarısına çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika sessiz kaldı.
"GELSİNLER ONLAR ANLATSINLAR"
Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi.
ERKEN BİTİRMEK ZORUNDA KALDI
Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.
İşte o anlar:
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