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Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi yorum yapmayı bıraktı

Fenerbahçe-Rennes maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi ve program erken bitti. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 11:31
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Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi yorum yapmayı bıraktı Programı erken bitirmek zorunda kaldılar

Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi yorum yapmayı bıraktı
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TV8,5 ekranlarında UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi.

Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen "Görüntülü analizlere geçelim" uyarısına çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika sessiz kaldı.

"GELSİNLER ONLAR ANLATSINLAR"

Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi.

ERKEN BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.

İşte o anlar:

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Tozanlı
16.09.2022 12:44
Aşık veysel geliyor bunları görünce ..ne diyor, veysel..Aldanma cahilin kuru lafına ,dünyaya hukmetselerde külü yalandîr,her vız vız eden arı değildir peteksiz aŕının balı yalandîr. Diye devam eder..  
 
Adalet
16.09.2022 11:59
Klasik iktidarın gücünü arkalarına alma şımarıklıkları....  
 
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