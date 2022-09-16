Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi yorum yapmayı bıraktı

TV8,5 ekranlarında UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, rejiden gelen uyarıya sinirlendi.

Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen "Görüntülü analizlere geçelim" uyarısına çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika sessiz kaldı.

"GELSİNLER ONLAR ANLATSINLAR"

Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi.

ERKEN BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.

İşte o anlar: