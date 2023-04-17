200 TL'nin basılması için Almanya'dan kağıt taşıyan TIR sayısı 1'den 3'e çıktı

Hani Türkiye uçuyordu. Sadece piyasadaki 200 TL sayısı uçtu. Tedavüldeki en büyük para olan 200 TL piyasadaki adeti 1 milyarın üzerine çıktı. Hal böyle olunca darphane 200 TL basmaya yetişemiyor. Çünkü iddialara göre Almanya’dan Türkiye’e özel kağıt taşıyan TIR sayısı da artırıldıAlmanya’dan özel kağıt taşıyan TIR sayısı altı aydan birden 3’e yükseldi.

Piyasadaki en büyük kağıt para olan 200 TL dolaşıma girdiği 2009 yılından bugüne kadar yüzde 647 değer kaybetti. O gün 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti, bugün 1495 TL’ye doluyor.

2022 yılının mart ayında dolaşımda 536,9 milyon adet 200 TL’lik banknot varken bu sayı 2023 mart ayında 1 milyar 77 milyona ulaştı. 50 ve 100 TL’lik banknotlarda ise artış görülmedi. Türk Lirası’nın basıldığı özel kağıtlar ise Almanya’dan TIR’larla getiriliyor. Son 6 ayda ise 1 TIR’lık sevkiyat 3 TIR’a çıktı.

200 TL’nin değer kaybetmesi üzerine bazı ekonomistler yeni banknot basılacağı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu da 5 TL’lik demir para ve 500 TL’lik banknotlar için darphanede hazırlıklar yapıldığını dile getirmişti. Son olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz hafta yaptığı bir sosyal medya paylaşımında “Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat’ın sorularını yanıtlayan Şenol Babuşçu, şunları söyledi:

“Uluslararası standartlara göre en büyük banknotun payı yüzde 50’yi geçerse, ki bizde yüzde 56’yı geçti, yeni banknot basılmak zorunda. Veya en büyük iki banknotun sayısı yüzde 90’ı geçerse de aynı şey geçerli. Yeni banknot basılmalı derken bu çok iyi bir şeydir diye demiyoruz. ‘Ülkeyi bu hale getirdiniz yapacak bir şey kalmadı, artık mecburiyet oldu’ diyoruz. Zaten seçimi kim kazanırsa kazansın bunu yapmak zorunda kalınacak.”