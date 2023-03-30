Merkez Bankası para basma rekoru kırdı. En çok 200 TL basıldı bozuk para oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 200 TL'lik banknot basma rekoruna imza attı. Tedavüldeki en büyük para olan 200 TL'lik banknotlardan 1 milyar liranın üzerinde. Darphane kısacası geçen yıl 200 TL'lik banknot basma mesaisiyle uğraştı. Hem de rekorlar kırarak...

Hani uçuyorduk 200 TL eridi muma döndü. 200 TL'lik banknot sayısı 1 milyarı geçti Tedavüldeki en büyük para olan 200 TL'nin piyasadaki adeti 1 milyarın üzerine çıkması enflasyonun hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdi. Tedavüle çıktığı 2009'da 131 dolar alınan 200 TL'lik banknotla bugün ancak 10,03 dolar alınabiliniyor.Görünen o ki Darphane 200 TL basmakla uğraşmaktan başka iş yapmıyor

DARPHANE 100 VE 200 TL'LİK BANKNOT BASMADA REKOR KIRDI

Tedavüldeki 200 TL'lik banknot sayısı belli. 1 Milyarın üzerinde. İşte bu kadar banknotun 493 Milyon adeti sadece geçen yıl basıldı. Rekorda en etkili yıl geçen sene oldu. Deyim yerindeyse Darphane gece gündüz mesai yaptı. Hal böyle oluncu piyasadaki banknot sayısı yüzde 24 arttı. Basılan paralar arasında 100 TL'likler ise 72 Milyon adet basıldı. Hem 200 TL'likler hem de 100 TL'likler eriyip muma dönünce banknot matbaasında makineler hiç durmadı. erkez Bankası 2022 Faali­yet Raporu'na göre, 2022 yılına girildiğinde piyasada 2 milyar 855 milyon adet banknot vardı. Ancak geçen yıl basılan toplan banknotlarla birlikte tedavüldeki banknot miktarı 3 Milyar 540 milyon adete yükseldi.

MUM GİBİ ERİDİ

Tedavüle çıktığı 2009'da 131 dolar alınan 200 TL'lik banknotla bugün ancak 10,03 dolar alınabiliniyor.Görünen o ki Darphane 200 TL basmakla uğraşmaktan başka iş yapmıyor.

Bunun yanı sıra Şubat 2023 itibarıyla 100 TL’lik banknot yüzde 3.4 artışla 1 milyar 171 milyon 467 bin 287 adet, 50 TL’lik banknot yüzde 19.6 artışla 206 milyon 779 bin 987 adet, 10 TL’lik banknot yüzde 48.3 artışla 443 milyon 174 bin 103 adet ve 5 TL’lik banknot yüzde 14.9 artışla 372 milyon 769 bin 673 adet oldu. Özellikle 10 TL’deki artış bu paranın da hızla “bozuk para” statüsüne doğru gittiğini gösteriyor.