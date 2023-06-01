2001'dekinden büyük kriz bizi bekliyor diyen ünlü ekonomist Erdoğan'ın dolar planını açıkladı

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, "2001'den büyük bir kriz bizi bekliyor" diyerek, ekonomide yaşanacak gelişmeleri açıkladı.

2001'dekinden büyük kriz bizi bekliyor diyen ünlü ekonomist Erdoğan'ın dolar planını açıkladı

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, dolar/TL kurunun kontrollü şekilde yükseltildiğini ama ekonomi yönetiminin daha fazla yükselmesini istemediğini söyledi. Şatıroğlu’na göre Mehmet Şimşek’in kabineye girmesi durumunda sahip olacağı güç de TL’nin seyrini etkileyecek.

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor.

İhracatçılar, iki ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde ‘denge kur’ seviyesi olarak 25-26’yı talep etmişlerdi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomi yönetiminin kontrollü şekilde doların yükselmesine izin verdiğini ancak daha da yükselmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

"NE VAR NE YOK SATARAK TUTACAKLAR"

Tele1’de konuşan Şatıroğlu şunları kaydetti:

"Şu anda benim gördüğüm doların yüzde 5 artmasına müsaade ettiler. Baraj kapağını kontrollü bir şekilde açtılar. Bir kısım ihracatçıyı rahatlattılar ama bu kafada devam etmek istiyorlar. Dolar kurunun bu ay 23, 24, 25’e gitmesini istemiyorlar. Ne var ne yok satarak doları tutarak devam etmek istiyorlar.

Belki daha önceden biraz bırakacaklardı ama seçim nedeniyle zamlar gelip pahalılık artmasın diye bırakmamış olabilirler. Tabii böyle düşünmek de çok üzücü. Çünkü o zaman da Merkez Bankası seçimle ilgili bir iş yapmış oluyor.”

“2001’DEKİNDEN BÜYÜK BİR KRİZ BİZİ BEKLİYOR”

“Bu ay yüzde 5’lik bir artışı yaptılar ve de Mehmet Şimşek gelip bu konulara el atabilecek durumdaysa, bir şey değişebilecekse, Merkez Bankası’nın politikalarını değiştirebilecek gücü olursa değişir. Öyle bir şey olmazsa bu ayki beklentimiz bu kadar, yüzde 5 arttı, dolar bitti. Bundan sonra belki gelecek ay bir daha belki yüzde 2-3 filan ne yaparlarsa yaparlar. O para bitinceye kadar bu şekilde devam edecek ondan sonra da 2001 krizinden büyük bir kriz bizi bekliyor."

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