Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sona ermesinin ardından yükselişe geçen Dolar kuru 20.42 ile rekor kırmıştı. 31 Mayıs’ta da artışını sürdüren Dolar/TL kuru, 20,60 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Dolar kurunda yeni rekor. Artış durdurulamıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasının ardından Türk lirasındaki erime hız kazandı.

AKP’nin mevcut ekonomi politikasının devam edip etmeyeceği piyasaların ana gündemi olurken dolar/TL kuru 30 Mayıs 2023'e 20,42 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise sabah saatlerinde 21,89 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, ABD borç tavanı konusunda uzlaşıya varılmasının risk iştahını yükseltmesinin ardından başlıca para birimleri karşısında gerilese de, Türkiye’deki seçim sonuçları nedeniyle Türk lirası karşısındaki yükselişini korumuş oldu.

YENİ REKOR

Dolar kurundaki artış sürüyor. 31 Mayıs saat 00.45 itibarıyla Dolar/TL kuru 20,60 seviyelerinden işlem görüyor.

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