Dolar ok gibi fırladı. Önlenemez yükseliş devam ediyor

Seçim sonrası doların 20 lirayı aşmasıyla başlayan haftada dolar uçurdu. İşte o beş günlük süreçte dolar 1 lira arttı, 21 liraya dayandı. Bankalarda ise dolar 22 liranın üzerinde.

Dolar ok gibi fırladı. Önlenemez yükseliş devam ediyor

Seçim bitti doların ateşi yandı. Hem de öyle bir yandı ki, beş günlük süreçte dolar resmi kurda bile 21 liraya yaklaştı. Beş günlük artış 1 bir liraya aştı.

Dolar dün akşam 20.80 TL’den işlem görüyordu. Ancak sabah 10 kuruşluk bir artışla dolar 08.50 sıralarında 21.90 TL’ye geldi. Rezervlerin düşmesi gece alımlarıyla birlikte doların yükseldiği tahmin ediliyor.

Böylece dolar seçim sonrası beş gün içinde 1 TL’ye yakın bir artış gerçekleştirdi.Doların 20.91'i görmesinin ardından 6 kuruşluk bir çekilme ile saat 09.10 sıralarında 20.85'e geriledi. Bu durum müdahale mi geldi sorusunu gündeme getirdi.

Merkez Bankası’nın rezervlerinin 10 ay sonra 100 milyar doların altına inmesi arka kapı satışlarını doların uçmasını sağladığı tahmin ediliyor.

KAPALIÇARŞI’DA DOLAR NE KADAR

Resmi Kur 21 liraya yaklaşırken, zaten makasın açık olduğu Kapalıçarşı yerinde durur mu? Kapalıçarşı’da dolar kuru 21.30 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BANKALAR UÇTU

Bankalarda ise dolar tam bir uçuşta. Dolar hiçbir bankada 22 TL’nin altında değil. Bir bankada ise dolar 23 liranın üzerinde.

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