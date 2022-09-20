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Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni şart getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararını Resmi Gazete'de yayınladı. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Artık ehliyet alacak olanlar similasyonla emniyet kemeri takma eğitimi alacak.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 11:57
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Ehliyet almaya similasyon şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayınlandı

Ehliyet alacaklar dikkat: Yeni şart getirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kurala göre tüm sınıf ehliyetler için sürücü adayları artık emniyet kemeri simülasyon eğitimi almak zorunda olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı, böylelikle sürücülerin emniyet kemeri takma alışkanlığı kazanmasını amaçlamaktadır.

Sürücülere emniyet kemeri alışkanlığı kazandırarak, olası kazalarda meydana gelebilecek yaralanmaları en aza indirmeyi planlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda sürücü kurslarına simülasyon eğitimi verme zorunluluğu getiriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almaktadır:

“Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar”

Milli Eğitim Bakanlığı yeni yönetmelik ile birlikte emniyet kemeri alışkanlığının daha sürüşe başlamadan kazandırılması gerektiğini belirtti.

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