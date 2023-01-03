2022 yılında satılan en pahalı 10 araba

En lüks otomobiller sadece sadece sınırlı sayıda üretiliyor. Bu nedenle lüks olan klasik ve spor otomobiller açık arttırmalarda çok büyük ücretlere satılıyor.

NTV’de yer alan bilgilere göre işte dünyanın en pahalı arabasının da içerisinde yer aldığı 2022 yılının en pahalı arabalar:

1- 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli otomobil tarihin en pahalı modeli oldu. Müzayede evi Sotheby’s tarafından gerçekleştirilen satışta sadece 2 adet üretilmiş olan model tam 140 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 612 milyon TL) alıcı buldu.

Haberlere göre, satış Stuttgart'taki Mercedes-Benz müzesinde gerçekleşti ve dünyanın dört bir yanından davet edilen koleksiyonerler özel jetlerle şehre getirildi. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'nin adı şirketin o dönem test bölümünün başında olan 'Rudolf Uhlenhaut'tan geldiği belirtiliyor.

2 - 1998 McLaren F1

Listenin ikinci sırasında diğer modeller kadar eski olmayan bir McLaren bulunuyor. Otomobil tarihinin en ikonik mdoellerinden biri olan McLaren F1, 25 milyon 662 bin dolara el değiştirdi.

Sadece 42 bin kilometrede olan araç bugüne kadar 2 kez el değiştirmiş. Modelden yola uygun sadece 64 adet üretim yapılmış.

3 - 1955 FERRARI 410 SUPERAMERICA SPORT SPIDER

Yine RM Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan araç 22 milyon 623 bin dolara el değiştirdi. Ferrari'nin yarış geçmişi en başarılı modellerinden biri olan araç, 1956 ve 57 yıllarında Carroll Shelby tarafından birçok yarışta kullanıldı. Shelby, bu otomobille 8 galibiyet ve 10 podyum başarısı elde ederek kariyerindeki tüm otomobilleri geride bıraktı. İlk gövde, motor ve şasi hala korunuyor.

4 - 2003 FERRARI F2003 GA

Yarış efsanesi Michael Schumacher F1 2003 sezonunda bu araçla 5 yarış kazandı. Aynı zamanda Schumacher'in altıncı Dünya Şampiyonluğunu kaznadığı otomobil. 2022'de elden geçirilen otomobil Sotheby’s tarafından 15 milyon 811 bin dolardan satıldı.

5 - 1937 TALBOT-LAGO T150-C-SS TEARDROP COUPE

Aynı müzayede evi tarafından Amelia Island etkinliğinde satılan araca 12 milyon 343 bin dolar ödendi.

6- 1937 BUGATTI TYPE 57 ATALANTE COUPE

Gooding & Co’s tarafından Pebble Beach etkinliğinde satışa çıkarılan araç 10 milyon 599 bin dolara satıldı.

7 - 1937 MERCEDES-BENZ 540K SPECIAL ROADSTER

Yine Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkan araç 10 milyon 182 bin dolara satıldı. Hayatta kalan 3 Roadster'dan biri olan model döneminde Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah'a teslim edilmiş. Yaklaşık 21 bin kilometrede olan aracın şimdiye kadar 5 sahibi oldu.

8 - 1924 HISPANO SUIZA H6C TORPEDO ROADSTER

Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan bu özel Hispano-Suiza hafi ahşap bir kaportaya sahip. Dönemidne birçok yarışa katılan bu model 9 milyon 503 bin dolardan alıcı buldu.

9 - 1960 FERRARI 250 GT SWB COUPE

Gooding & Co’s tarafından satışa çıkarılan model 9 milyon 440 bin dolara alıcı buldu.

10 - 1958 MASERATI 450S FANTUZZI

Üretilen 10 örnekten 9'uncusu olan model müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmada 9 milyon 250 bin dolara satıldı. Döneminde birçok yarışta başarı elde eden aracın V8 motoru 1990'larda geçirdiği restorasyon sonrası hala yerinde.