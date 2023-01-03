Opel'in 2023 fiyat listesi belli oldu. Sıfır otomobil alacaklar dikkat

Otomotiv piyasası 2023’e yeni zamlarla giriyor. 2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı. Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin liraya dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Opel de fiyatlarına yüzde 5 civarında zam yaptı. Bazı model/versiyonlarda ÖTV diliminin değişmesiyle bu oran yüzde 12'ye varıyor. Ocak ayında 1.2 litre 75 hp benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Opel Corsa'nın fiyatı 519.900 TL'den başlıyor. Bu versiyonun fiyatı geçtiğimiz aylarda yapılan matrah düzenlemesi sonrası düşmüştü ve Aralık ayında 464.900 TL'den satılıyordu. 130 beygirlik benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip Corsa fiyatı geçen ay 707.900 TL iken 2023'ün ilk ayında 754.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Donanım Haber’de yer alan bilgilere göre, Yeni Opel Astra'nın tüm versiyonlarında da yaklaşık 40 bin TL zam söz konusu. Aralık ayında 693.900 TL olan 1.2 litre 130 hp manuel versiyonun fiyatı yeni yılda 728.900 TL'ye yükselmiş durumda. Benzin otomatik kombinasyonunda sunulan GS Line donanım seviyesi listeden çıkarılmış. GS versiyonun fiyatı ise 1.027.900 TL'ye yükselmiş.

Opel Grandland'ın giriş seviyesindeki Edition paketi artık listede yok. Başlangıç fiyatı Elegance donanım seviyesiyle birlikte 1.080.900 TL'den başlıyor. Bu nedenle artık engelliler için ÖTV muafiyetli alıma uymuyor. Bunun dışında Opel Insignia'nın fiyat listesinde bulunmadığını da görüyoruz. Üretimi olmadığı için stokta bulunmadığı belirtiliyor.

İşte Opel 2023 Ocak fiyat listesi :