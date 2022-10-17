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Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek

Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un fiyatını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank, TOGG’un fiyatının C sınıfı SUV emsalleriyle aynı olacağını söyledi. Peki piyasadaki C sınıfı SUV'ların başlangıç fiyatı ne kadar. İşte yanıt. 800 bin liradan başlıyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:33
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Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek. Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu

Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
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Türkiye'nin Yerli ve Milli otomobili TOGG'un fiyatını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakana göre piyasadaki C sınıfı SUV'larla emsal bir fiyatta olacak. C sınıfı SUV'ların başlangıç fiyatı 800 bin lira. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, “Dünya ekonomik olarak bir resesyona durgunluğa doğru gidiyor. 3 yıldır pandeminin olduğu bir süreçten geçtik. Ekonomik buhran Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. Ülkeler bu sıkıntıları atlatabilmek için bir sarmalın içerisine girmiş durumda. Gelişmiş ülkeler 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonu, işsizliği şu anda yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içerisindeler. İşte uluslararası toplantılarda, emin olun her bir ülkenin gündeminde 'acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız' endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarından kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF kapılarında ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı. Ancak o günler geride kaldı. 29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.

'C SINIFI SUV ARAÇLARLA AYNI FİYAT OLACAK"

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi.

Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Varank, “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, “Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. 'Bunu git al, gel' dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG’un yeleği vardı. Dedim ki 'siparişimiz varmış alabilir miyim'? Hazırladı tezgahtar arkadaş. 'Buyurun' dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; 'ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG’mu' diye. 'Evet' dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye'nin otomobili. Anlattık fabrika 29 Ekim'de açılacak. Daha sonra Mart'ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki 'ya ne kadar gurur verici. Böyle bir projede çalışıyorsunuz'. Tabi beni tanımadı. Türkiye'nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı tanımıyor. Demek ki bu proje gerçekten 7'den 70'e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye'de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG. Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum” şeklinde konuştu.

PEKİ C SINIFI SUV ARAÇLAR NE KADAR

Nissan Qashqai 900 Bin liradan başlıyor. Volkswagen Tigiun'ların fiyatı ise 1 milyon liranın üzerinde. Opel Mokka 800 bin lira, Opel Yeni Grandland ise 900 bin lira fiyattan başlıyor. Bu fiyatlara göre vatandaş yine bir bardak su içecek

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Muzaffer kaya
17.10.2022 17:07
Bunlarda otv var bizim yerli uretime neden otv odeyelim otvsiz araclar 400 bin 600 bin arasi bu bile coksa malesef doviz sagolsun  
 
Oğuzhan
17.10.2022 16:58
Yerli diye halka yutturacaklar Aslında Çin malı deseler daha doğru olacak tüm elektronik sistem ve mekanik çin malıi sadece dış kaborta turk malı yani teneke. .  
 
Sakaryalı
17.10.2022 16:52
Bence Togg denen milli ve yerli araçta bir murat 124 bir şahin bir serçe bir doğan kadar yerli parça kullanılmamıştır.. Adı yerli milli içi avrupa başta motor vs.vs. Popülizm ...  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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