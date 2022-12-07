6 yaşında 'evlendirilmişti': İstismarcısıyla tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan’ın gündeme getirdiği istismara ilişkin yeni ayrıtılar ortaya çıktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda ses kayıtları kan dondurdu.



İsmailağa Cemaati’nin ‘Hocaefendi’, 'Efendimiz' diye hitap ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G’i 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla ‘evlendirdi’. Hiranur Vakfı’nın 'Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir.' açıklamasını yaptığı olayın fotoğrafları ve ses kaydı ortaya çıktı.



Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan bugünkü yazısında, iddianameye giren söz konusu fotoğrafları ve ses kaydını paylaştı.



Soykan’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:



"H.K.G.’nin iddianamede yer alan ifadesine göre; İstanbul Çengelköy’de yaşarken babası onu 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla ‘evlendirdi’.

H.K.G fotoğrafları savcılığa sundu.



'BİR OYUN OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Bir gün sonra babası tarafından gönderildiği ve karşı komşuları olan Kadir İstekli’nin evinde cinsel istismar başladı. Kadir İstekli ona bunun bir oyun olduğunu söylüyordu. Yıllar sonra H.K.G. ifadesinde şunları söyleyecekti:



‘Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. 'Sen benim karımsın, ben senin kocanım.’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez’ dedi. Annem ile babam Kadir’e ‘Damadım’ diyordu.'



İddialara göre; ilk zamanlarda annesi karşı çıkmıştı. Ancak babası anne evde olmadığı günlerde H.K.G.’yı Kadir İstekli’nin dairesine gönderiyordu.



H.K.G. 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken düğün yapıldı. Bu sırada baba Yusuf Ziya Gümüşel, İstanbul Sancaktepe’de Hiranur Vakfı’nın devasa ve kaçak külliyesini inşa ediyordu.



H.K.G. 6 yaşında evlendirildikten sonra Kadir İstekli tarafından fotoğraf stüdyosuna götürülmüş.







SAVCILIK DOĞUM KAYDI İSTEMEMİŞ

17 Ağustos 2012 günü çocuğu, annesi Fatma Gümüşel hastaneye götürdü. Bir doktor, polise haber verdi. Anne ve o zaman 14 yaşında olan H.K.G. kendisine ezberletilenleri söyledi. 17 yaşında olduğunu ve kendi rızasıyla evlendiğini anlattı.



Ancak savcılık akılalmaz biçimde doğum kaydı istemedi. Bunun yerine kemik yaşı testi için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada müritlerin araya girmesiyle teste 21 yaşındaki bir kadın sokuldu. 17 yaşında olduğunu söyleyen kızın kemik yaşı raporda 21 görünüyordu. Buna rağmen soruşturma kapatıldı. Bu dosyanın kapatılması için kimlerin devreye girdiğini halen bilmiyoruz.





H.K.G. 6 yaşında evlendirildikten sonra Kadir İstekli tarafından fotoğraf stüdyosuna götürülmüş.



'17 YAŞINDA ANNE OLDU'

H.K.G., 17 yaşına geldiğinde anne oldu. Bir gün radyo programında evlendirilen küçük kız çocukları hakkındaki bir programı dinledi. Artık yaşadıklarının bir oyun olmadığını biliyordu ve bütün çocukluğu boyunca yaşadığı cinsel istismarın altında eziliyordu.



İddianamede yer alan ifadesine göre; tekrar içine kapandı, ailesine ve tarikata boyun eğdi. 18 yaşına geldiğinde resmi nikah kıyıldı. Gizlice kullandığı sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlattı. Bu kadın ona, kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikayetçi olmasını söyledi.



KAN DONDURAN SES KAYDI: 'BEN SENİ ÖYLE GÖRMEMİŞTİM, NE BİLEYİM YA'

İddianameye sunulan bu ses kaydında H.K.G. ‘6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı’ diye konuşuyor. Kadir İstekli’nin sözleri ise şöyle: 'Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu.'



Konuşma özetle şöyle devam ediyor:



H.K.G.: 'Ama telafi de olmuyo.'



Kadir İstekli: 'Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem.'



H.K.G.: 'Babam nasıl düşünmedi.'



Kadir İstekli: 'Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyo. Bırak sen de Allah Allah.'



H.K.G: 'Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…'



Kadir İstekli: 'Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…'



H.K.G.: 'Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni.'





H.K.G fotoğrafları savcılığa sundu.



SES KAYDI VE FOTOĞRAFLARI SAVCILIĞA SUNDU

H.K.G.’nin şikayetindeki ifadesine göre; bu konuşmadan sonra evde Kadir İstekli’nin cinsel saldırıları devam etti. Şikayetçi olduğu sırada vücudunda morluklar vardı.



İki yıl önce 30 Kasım 2020’de İstanbul Anadolu Savcılığı’nda şikayetçi oldu. Savcılığa, ses kaydının yanı sıra fotoğraflar sundu.



Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel, ifadelerinde H.K.G.’nin 16 yaşında nişanlandığını ve 17 yaşında evlendiğini savundular. 6 yaşında evlendirilmediğini ve cinsel istismara uğramadığını öne sürdüler. Kadir İstekli konuşma kaydı için 'Sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum.' dedi.



Bu kez savcılık H.K.G.’nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğünden istedi. 1998 doğumluydu, üstelik İstanbul’daki Fatih Özel Hastanesi’nde dünyaya gelmişti. Yani H.K.G.’nin ifadeleri doğrulandı. 2012’de doktorun ihbarıyla başlayan soruşturma sırasında sadece 14 yaşındaydı ve evlendirilmişti.



H.K.G.’ye 13 yaşında nişan yapılmış.



TUTUKLANMADILAR

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının istismara göz yumduğunu anlattı. Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti. Ayrıca savcı, Kadir İstekli’ye cinsel saldırı suçundan da ceza istedi.



Ancak 27 yıldan az olmayacak şekilde ceza istenmesine karşın Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel tutuklanmadı. (…)”

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