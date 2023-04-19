2023’ün ilk çeyreğindeki satış raporu açıklandı. Samsung Apple'a fark attı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, 2022’nin son çeyreğinde akıllı telefon pazarında Apple’ı yüzde 6’lık bir farkla geçmişti. 2023’ün ilk çeyrek raporunun açıklanması ile firma, yeniden birinciliği elde etti.

XIAOMİ DE İLK ÜÇE GİRDİ

Ünlü bir araştırma firması olan Canalys, 2023’ün ilk çeyreği için akıllı telefon pazarından bir rapor yayınladığını ifade etti. Raporda Samsung, %22’lik pazar payı ile birinciliğe yükselirken Apple %21’lik pazar payı ile ikinciliğe sahip oldu. Xiaomi, önceki seneye göre pazar yüzdesi kaybetse de üçüncülüğü korumuş. OPPO ise ufak bir yüzde yükselişi göstermiş. Firmaya göre akıllı telefon pazarı, bu çeyrekte 300 milyon satışın altında kalmış ve %12'lik bir düşüş gösterdi.