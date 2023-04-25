iPadOS güncellemesini kaybedecek iPad modeller belli oldu. Yeni cihazlar listede yer aldı

Apple tarafından 2017 yılında tanıtılan 5. nesil iPad, 2016 yılında tanıtılan 9,7 inçlik iPad Pro ve 2015 yılında piyasaya sürülen birinci nesil 12,9 inçlik iPad Pro yeni işletim güncellemesi almayacağı açıklandı. Yapılan iddialar doğrultusunda bu üç farklı model iPadOS 16 sürümünde kalacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Apple’ın 2015’te iPhone 6s ve 6s Plus ile piyasaya çıkan A9 işlemcisinin farklı versiyonlarına sahip olduğu belirtildi. A9 işlemcisine sahip iPhone 6s ve 6s Plus’ın yanı sıra A10 işlemcisine sahip iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine desteğini sonlandırmıştı.