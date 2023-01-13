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2024 nissan GT-R tanıtıldı. Otomobil dünyasının en ikonik modeli

2024 Nssan GT-R’nin tasarımı ve özellikleri belli oldu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:02
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2024 nissan GT-R tanıtıldı. İşte özellikleri ve tasarımı

2024 nissan GT-R tanıtıldı. Otomobil dünyasının en ikonik modeli
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2024 Nissan GT-R yenilendi. Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, mühendisler ön panjurda kullanılan yapıyı incelemiş ve hem soğutmayı iyileştirmek hem de sürtünmeyi azaltmak için daha ince bir tasarıma geçmeye karar vermiş. GT-R Nismo'da ise kuğu boynuna benzer desteklere ve yüzde 10 daha büyük yüzey alanına sahip yeni bir arka kanat kullanılmış.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, GT-R Nismo'da ayrıca yeni bir ön lip, arka difüzör ve küçük kanatlara sahip. Nissan, 0.26 Cd'lik hava sürtünme katsayısının değişmediğini ancak bu iyileştirmelerin yere basma kuvvetini artırarak aracın aerodinamik performansını artırdığını belirtiyor.

JAPONYA’DA SATIŞA SUNULACAK

GT-R'ın kaputu altında, alışık olduğumuz 3.8 litre twin turbo V6 motor 565 hp güç ve 632 Nm tork sunmaya devam ediyor. Söz konusu motor, 6 ileri çift kavramalı şanzımanla dört tekerleğe birden güç veriyor. GT-R Nismo ise VR38DET motorun güncellenmiş bir versiyonundan 600 hp güç ve 651 Nm tork alıyor. Motor değişmemiş ancak süspansiyon tarafında yapılan iyileştirmeler ve yeni sınırlı kaydırmalı ön diferansiyel, bu noktada adı geçen güncellemeler arasında bulunuyor.

Yenilenen Nissan GT-R, önümüzdeki ilkbaharda Japonya'da satışa sunulacak. GT-R Nismo ise yaz aylarında ekibe dahil olacak.

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