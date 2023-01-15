2022 yılının en güvenli otomobil modelleri açıklandı

Avrupa pazarındaki otomobillerin otomotiv güvenliği ve performanslarının değerlendirilmesi programı olan Euro NCAP'a göre, 2022 yılının da en güvenli otomobillerinin listesi açıklandı.

Her sene kendi kategorilerinde en iyi performansı gösteren otomobillerin bir listesini yayınlayan EuroNCAP, geçtiğimiz yılla ilgili de bir istatistik yayınladı.

Test ettiği araçları derecelendirmek için EuroNCAP, belirlediği dört farklı alandaki puanları göz önünde bulundurdu. Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya ve Güvenlik Yardımı olarak belirlenen alanlarda araçların topladığı puanlara göre bir karşılaştırma yapılarak en güvenli otomobil modellerini açıkladı.

İŞTE 2022 YILININ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERİ

| Executive / Elektrikli – Tesla Model S

Yetişkin Yolcu: Yüzde 94

Çocuk Yolcu: Yüzde 91

Yaya: Yüzde 85

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98



| Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6

Yetişkin Yolcu: Yüzde 97

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 66

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90

| Büyük SUV – WEY Coffee 01

Yetişkin Yolcu: Yüzde 91

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 79

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94

| Küçük Aile – ORA Funky Cat

Yetişkin Yolcu: Yüzde 92

Çocuk Yolcu: Yüzde 83

Yaya: Yüzde 74

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 93

| Küçük SUV – Tesla Model Y

Yetişkin Yolcu: Yüzde 97

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 82

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98