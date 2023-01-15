2022 yılının en güvenli otomobil modelleri açıklandı

Avrupa pazarındaki otomobillerin otomotiv güvenliği ve performanslarının değerlendirilmesi programı olan Euro NCAP'a göre, 2022 yılının da en güvenli otomobillerinin listesi açıklandı.
Her sene kendi kategorilerinde en iyi performansı gösteren otomobillerin bir listesini yayınlayan EuroNCAP, geçtiğimiz yılla ilgili de bir istatistik yayınladı.
Test ettiği araçları derecelendirmek için EuroNCAP, belirlediği dört farklı alandaki puanları göz önünde bulundurdu. Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya ve Güvenlik Yardımı olarak belirlenen alanlarda araçların topladığı puanlara göre bir karşılaştırma yapılarak en güvenli otomobil modellerini açıkladı.
İŞTE 2022 YILININ EN GÜVENLİ OTOMOBİLLERİ
| Executive / Elektrikli – Tesla Model S
Yetişkin Yolcu: Yüzde 94
Çocuk Yolcu: Yüzde 91
Yaya: Yüzde 85
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98
| Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6
Yetişkin Yolcu: Yüzde 97
Çocuk Yolcu: Yüzde 87
Yaya: Yüzde 66
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90
| Büyük SUV – WEY Coffee 01
Yetişkin Yolcu: Yüzde 91
Çocuk Yolcu: Yüzde 87
Yaya: Yüzde 79
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94
| Küçük Aile – ORA Funky Cat
Yetişkin Yolcu: Yüzde 92
Çocuk Yolcu: Yüzde 83
Yaya: Yüzde 74
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 93
| Küçük SUV – Tesla Model Y
Yetişkin Yolcu: Yüzde 97
Çocuk Yolcu: Yüzde 87
Yaya: Yüzde 82
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98
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