21 günde sigarayı bırakacaksınız. İşte mucizevi karışım

Sigaranın sağlığa olan zararları biliniyor. Sigara kanser olmakla birlikte birçok öldürücü hastalığını ana nedeni olduğu vurgulandı. İçinde bağımlığa neden olan nikotin maddesi bulunan sigarayı bırakma çareleri ise sürekli araştırılmaya devam ediyor. Bu süreçte ise Sigarayı 21 günde bıraktıran mucizevi karışım dikkat çekti. İşte o mucizevi karışım…

MALZEMELER

-Yarım bardak limon suyu

-100 milli litre papatya çayı

-Yarım bardak greyfurt suyu

-15 milli litre Hindistan cevizi yağı

-15 milli litre jojoba yağı

-15 milli litre zeytinyağı

-Bir tatlı kaşığı taze kekik

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve iyice karıştırın. Bu karışıma sadece kekiği eklemeyin. Bu karışımı blendırdan geçirerek, iyice macun kıvamına gelmesini sağlayın.

En son kekiği ekleyin ve biraz daha karıştırın. Günde bir bardak bu karışımdan tüketin. Bu karışım zamanla vücudun bağımlılık yaptığı nikotin isteğini azaltacaktır. Bu uygulamayı 21 gün boyunca yapmanız gerekiyor.

SİGARANIN ÖLDÜRÜCÜ ZARARLARI

-Sigara solunum sistemini hedefliyor

Dumandaki zehirli maddeler saniyeler içinde kalp, beyin, kan damarları, böbrekler, mesane gibi pek organa ulaşarak zarar veriyor. Sigara, en çok ve en hızlı şekilde solunum sistemine zarar veriyor. Solunum yollarını örten hücreler üzerindeki koruyucu yapıyı bozarak akciğerler hücrelerinin yapısını tahrip ediyor. Kronik akciğer hastalıklarının yüzde 80-90’nın nedeni sigaradan kaynaklanıyor.

-Sigara içenlerde akciğer kanseri riski 20 kat fazla

Tüm dünyada en sık rastlanan ve en çok ölümle sonuçlanan kanserlerden biri olan akciğer kanserinin nedeni yüzde 90 sigaradır. Sigaranın içindeki zararlı maddelerin bazıları kanserin oluşumuna neden olurken, bazıları kanserin ilerlemesini hızlandırıyor. İçenler, içmeyenlere oranla 20 kat daha fazla akciğer kanseri riski taşıyor. Günlük bir paket sigara tüketen bir kişide kansere yakalanma riski 10 kat fazla iken, iki paket sigara içenlerde bu risk 25 kata çıkıyor. Pasif içici olarak dumana maruz kalan kişilerde ise kanser ve kalp hastalığı riski artıyor.