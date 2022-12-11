Sigara içenler dikkat. Bu hastalık kabusunuz olabilir

İHA’nın haberine göre, en fazla sigara içen kişilerde görülen hastalıklardan biri olan ve KOAH olarak bilinen Kronik obstrüktif akciğer hastalığı hakkında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Banu Er, konuyla ilgili merak edilenleri tek tek anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Sigara dumanına maruz kalan kişilerde son dönemlerde KOAH hastalığının baş gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Aslıhan Banu Er, “KOAH olarak bilinen Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğerlerdeki hava yollarının kalıcı bir şekilde daralmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu daralmanin sonucunda nefesle akciğerlere alınan hava dışarıya kolay bir şekilde verilemez. Bu da hava yolu keseciklerinde hava hapsine yol açar, hava hapsi arttıkça nefes açlığı oluşur. KOAH en çok sigara içenlerde görülen bir hastalık olmakla birlikte nargile, pipo, elektronik sigara vb tütün ürünlerinin kullanımı da bu hastalığa sebep olmaktadır. Tabi bunların haricinde mesleksel olarak da kimyasal, organik ve inorganik tozlara maruziyet, çok fazla deterjan gibi kimyasalların kullanımında da bu hastalığın izlerini gözlemleyebiliyoruz. KOAH hastalığının sebeplerinden bahsederken sigara içenlere değindik fakat bunun dışında pasif içicilik dediğimiz sigara içmeyen ama içen kişilerin yanında sigara dumanından etkilenen kişilerde de sıklıkla KOAH hastalığının belirtilerini görüyoruz” dedi.

“GENELLİKLE NEFES DARLIĞINI KOAH’IN İLERİ EVRELERİNDE GÖRÜYORUZ”

KOAH hastalığının belirtilerini yaşayan kişilerde ortaya çıkan sorunlardan bahseden Uzm. Dr. Aslıhan Banu Er, “Bize başvuran hastalarda genelde “Hocam biz kesinlikle odada sigara içmiyoruz, balkona çıkıp içiyoruz” diyorlar. Pasif içicilikte kıstasımız yanında sigara içildiği zaman maruziyetimiz en fazla ama dışarıda içip geldiği zaman bile 10-12 saat içen kişi bu zararlı maddeleri yaymaya devam ediyor. Son zamanlarda pasif içicilik maruziyeti olan kişilerde KOAH hastalığını tespit etmeye başladık. Tütün ürünlerine ve kimyasal ürünlere maruziyeti olan kişilerde uzun süreli öksürük, sabah balgam çıkarma ve özellikle 2-3 kat merdiven çıkarken nefes darlığı şikayetleri varsa mutlaka hastaların Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından degerlendirilmesi ve gerekli tedavi ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Burada özellikle belirtmem gereken bir durum var. Genellikle nefes darlığını KOAH’ın ileri evrelerinde görüyoruz. Hastalar genelde öksürüklerinin ve sabah çıkardıkları balgamın sigara içimine bağlı olduğunu düşünüyorlar ve maalesef nefes darlığı olana kadar muayene olmuyorlar ” diye konuştu.

TUVALETE BİLE GİDERKEN BAŞKALARININ DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYANLAR OLUYOR

KOAH tedavisine geç kalınma durumlarında yapılması gerekenlerden de bahseden Dr. Banu Er, şu uyarılarda bulundu:

“KOAH hastalığında, ilerleyici ve kalıcı bir nefes darlığımız olduğu için biz tedaviye aldığımız hastalarda kısmi bir düzelme görüyoruz daha çok amacımız ilerlememesini sağlamak, dolayısıyla ne kadar erken dönemde gelirlerse bizim de hastalarımıza o kadar çok faydamız oluyor. KOAH hastalığında öncelikle maruziyeti ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani bu maruziyetin sebebine odaklanmamız lazım. Sigaradan mı kaynaklanıyor yoksa bahsettiğimiz kimyasal ürünlerden mi öncelikle ona bakmamız lazım. Tabi burada önemli olan konu, tedaviye ne kadar erken başlarsak başlayalım bu maruziyete devam ediyorsak hastalığın ilerlemesini engelleyemiyoruz. Son dönem KOAH hastaları maalesef oksijene bağımlı, tuvalete bile giderken başkalarının desteğine ihtiyaç duyan hastalar oluyor. Gelen tüm hastalarıma söylüyorum, “Bir insanın kendisine yaptığı kötülüğü, başkası yapmaz”. Nefes darlığı başımıza gelmiş olabilir ama ilerlemesini engellemek bizim elimizde. Kimseye muhtaç kalmadan kendi işimizi kendimiz görebileceğimiz bir durum varken neden başkasına duyduğumuz ihtiyaçla yaşayalım. Gelin hastalığın ilerlemesini beraber engelleyelim, sigarayı bırakmanıza yardımcı olalım”