Bakıp hayatı da sorgulamıyorlar biz niye uçamıyoruz diye. Kapadokya’da kişi başı 220 euroluk balonlara turistler bindi Türkler ancak seyretti

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Kapadokya'nın vazgeçilmezlerinden balon turları son dönemde dudak uçuklatan fiyatlarıyla tartışılmaya devam ediyor.

Balon turlarının fiyatı kişi başı ortalama 190-220 eurodan başlıyor. Yaklaşık 4 bin liraya kadar çıkan balon turlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

"VAY GARİBİM YERLİLERİM VAY"

Videoda balonları izleyen Türk vatandaşlarını çeken kişi, “Vay garibim yerlilerim vay. Bakıp hiç hayatı da sorgulamıyorlar dayı. 'Onlar uçuyor da biz niye uçamıyoruz' demiyorlar. Şimdi varya balon biter ondan sonra giderler BİM’den güzelce tavuğu alırlar soslatırlar. Avanos’un orada yerler. Kapadokya’da taş kayaymış derler ağzını yediğimin yerlileri.” ifadelerini kullandı.