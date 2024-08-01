Sevgilisinin başını taşla ezdi, cinayeti gören oğlunu boğdu

Kaynak: DHA / İHA
Sevgilisinin başını taşla ezdi, cinayeti gören oğlunu boğdu

Antalya'da bir adam sevgilisini ormanda başını taşla ezerek öldürdü. Sevgilisinin 8 yaşındaki çocuğunu da olaya şahit olduğu için boğarak öldürdü.

Antalya'da 43 yaşındaki sevgilisi Aynur Çilli’yi ormanda başını taşla ezerek öldüren 48 yaşındaki Mehmet Altın cinayeti gördüğü gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak katletti.

88789.jpg

Olay, sabah Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde gerçekleşti. Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla beraber yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Duacı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana gitti.

88789-2.jpg

Burada sevgili çift arasında öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında Mehmet Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı. Aynur Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra adama başına taşla vurmaya devam etti.

Aynur Çilli'yi başını ezerek öldüren Mehmet Altın, küçük çocuğu ise alarak eve döndü. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük Bulutcan’ı da cinayeti gördüğü için boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden ayrıldı.

Olay ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cesedini görenlerin 112'yi araması ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kadının kimliğini belirleyerek sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı.

vahset1.jpg

Altın’ın evinde arama yapmak üzere adrese giden ekipler bu kez küçük Umutcan Çilli'nin cesedi ile karşılaştı.

Mehmet Altın, Aynur Çilli'yi öldürmesin, küçük çocuğun şahit olduğunu ve bu nedenle onu da boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

17 AYRI SUÇTAN KALDI ÇIKTI

Zanlı Mehmet Altın’ın 17 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin de 20 farklı suça karıştığı belirlendi.

İlgili Haberler
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı
İYİ Parti: Milli yas ilan edilemez
İslam Memiş altında rotayı çizdi
Hacıosmanoğlu milli takım kararını açıkladı
Konuttan umudu kesen yatırımcının yeni rotası belli oldu. Rekora koşuyor!
AKP’den Özgür Özel’e tehdit gibi sözler. ‘Kanun dışı hareket eden bedelini öder’
Son Haberler
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor Keşfet
Kilosu 30 bin liraya satılıyor: İyi gelmediği hastalık yok. Türkiye'de değeri bilinmiyor yabancılar sıraya giriyor
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı Ekonomi
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı Yerel Haberler
Sokak köpeklerin küçük çocuğa saldırdı
308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı” Gündem
308 milyon TL SGK borcu olan Efeler Belediyesi’nden açıklama: "Herhangi bir haciz işlemi uygulanmadı”
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı Dünya
Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı
Resesyon ve temerrüt riski arttı Yazarlar
Resesyon ve temerrüt riski arttı
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden? Yazarlar
40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden?