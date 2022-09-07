24 saatte 2 kere zamlanan motorine yarın indirimcik geliyor

Motorin 8 Ağustos Perşembe günü 79 kuruş, 20 Ağustos Cumartesi günü 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos Perşembe günü de 95 kuruş zamlanmıştı. 3 Eylül tarihinde ise motorine 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı. Dün 69 kuruş zamlanan motorine bugün de 77 kuruş zam yapılmıştı.

Bugün gelen 77 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 26 lira 01 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 01 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 14 kuruşa çıkmıştı.

Zamların benzini pas geçtiğini belirten bir araç sahibi "Zammın gerekçesi olarak brent petrol ile dolar gösteriliyor. Bunu anladık. Hükümet sırf motorine zam yapıyor. Benzini dolar ve brent petrol pas mı geçiyor. Petrolü alırsın ister benzin ister motorin yaparsın. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidiş hayra dalalet değil" diyerek tepkisini dile getirmişti.