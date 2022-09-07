Bir alkol grubuna daha zam yapılacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabı üzerinden yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını duyurdu.
DÜN DE ŞARABA ZAM GELECEĞİ DUYURULMUŞTU
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıklamıştı.
BİRAYA DA ZAM GELMESİ BEKLENİYORDU
Bira çeşitlerinde de Eylül ayının başlarında zam yapılacağını bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olduğunu duyurdu.
Tekel bayilere gelen uyarı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, şu sözleri kullandı:
"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.
Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak.
Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı, umarım gelmez"
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