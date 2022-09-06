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Mazota zam. Yarın motorin almaya gidenleri pompacılar gülerek karşılayacak

Motorine zam üstüne zam geliyor. Bugün 69 kuruş zamlanan motorinin fiyatı yarın da 77 kuruş artacak. Zamlar sürücüleri adeta canından bezdirdi. Bir sürücü "Zamlar benzini pas geçiyor. Mazota da geldikçe geliyor" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:14
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 11:45
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Akaryakıt zamma doymuyor. Yarın motorin almaya gidenleri pompacılar gülerek karşılayacak. Motorin bugün 69 kuruş zamlanmıştı

Mazota zam. Yarın motorin almaya gidenleri pompacılar gülerek karşılayacak
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Motorine yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün 69 kuruş zamlanan motorine yarın da 77 kuruş zam yapılacak.

Motorin 8 Ağustos Perşembe günü 79 kuruş, 20 Ağustos Cumartesi günü 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos Perşembe günü de 95 kuruş zamlanmıştı. 3 Eylül tarihinde ise motorine 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün 69 kuruş zamlanan motorine yarın da 77 kuruş zam yapılacak.

Motorinin fiyatı bugün gelen zam ile birlikte güncel pompa fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25 lira 18 kuruş, Avrupa Yakası'nda 25 lira 16 kuruş, Ankara'da 25 lira 27 kuruş, İzmir'de ise 25 lira 31 kuruş olmuştu. 

Bu gece gelecek 77 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25 lira 18 kuruştan 25 lira 95 kuruşa,  Avrupa Yakası'nda 25 lira 16 kuruştan 25 lira 93 kuruşa, Ankara'da 26 lira 04 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 08 kuruşa çıkacak. 

Zamların benzini pas geçtiğini belirten bir araç sahibi "Zammın gerekçesi olarak brent petrol ile dolar gösteriliyor. Bunu anladık. Hükümet sırf motorine zam yapıyor. Benzini dolar ve brent petrol pas mı geçiyor. Petrolü alırsın ister benzin ister motorin yaparsın. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidiş hayra dalalet değil" dedi.

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Kenan
6.09.2022 12:07
Yetti artık yetti tam bir kepazelik dünyada böyle bir ülke yok sanırım. Milletin aklıyla alay ediyorlar.bu zamlar dur diyebilecek bu memlekette kimse yokmu.yahu.1 yılda ülke ne hale geldi.yazikkkkkk  
 
Golge Adam
6.09.2022 11:37
Ne bu hükümete nede liderine güvenmiyorum.  
 
JFJ
6.09.2022 11:28
ZAM ZAM ZAM!!!bir gurup var herhalde onlar yakıt almıyor!!! galiba BADEM seviyorlar.  
 
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