Mazota zam. Yarın motorin almaya gidenleri pompacılar gülerek karşılayacak

Motorine yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün 69 kuruş zamlanan motorine yarın da 77 kuruş zam yapılacak.

Motorin 8 Ağustos Perşembe günü 79 kuruş, 20 Ağustos Cumartesi günü 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos Perşembe günü de 95 kuruş zamlanmıştı. 3 Eylül tarihinde ise motorine 2 lira 41 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün 69 kuruş zamlanan motorine yarın da 77 kuruş zam yapılacak.

Motorinin fiyatı bugün gelen zam ile birlikte güncel pompa fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25 lira 18 kuruş, Avrupa Yakası'nda 25 lira 16 kuruş, Ankara'da 25 lira 27 kuruş, İzmir'de ise 25 lira 31 kuruş olmuştu.

Bu gece gelecek 77 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25 lira 18 kuruştan 25 lira 95 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 25 lira 16 kuruştan 25 lira 93 kuruşa, Ankara'da 26 lira 04 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 08 kuruşa çıkacak.

Zamların benzini pas geçtiğini belirten bir araç sahibi "Zammın gerekçesi olarak brent petrol ile dolar gösteriliyor. Bunu anladık. Hükümet sırf motorine zam yapıyor. Benzini dolar ve brent petrol pas mı geçiyor. Petrolü alırsın ister benzin ister motorin yaparsın. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidiş hayra dalalet değil" dedi.