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18 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yapıldı

Promosyonda rekabet savaşları sürüyor. Bu seferki promosyonda yüksek anlaşması haberi Bartın’dan geldi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Bankası ile promosyon anlaşmasına vardı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 08:53
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Ay başında ödenecek. Bartın'da 18 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yapıldı

18 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yapıldı
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Promosyonda rekabet kızışıyor, haberleri de gündemden düşmüyor. Kurumdan kuruma ve ilden ile değişiklik gösteren promosyon rakamlarında çok düşük teklif edilen ödemeler personellere yeterli gelmezken yüksek rakamlar ise personelleri sevindiriyor. Sevindiren bir promosyon anlaşması haberi de Bartın’dan geldi.

Kamudan Haber'in aktardığı haber göre Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Bankası ile yaptığı uzun görüşmeler sonucunda 2947 kişiye 18100 TL olmak üzere anliamaya vardığını açıkladı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İş Bankası ile yaptığı 18100 TL’lik anlaşmanın 3 yıllık olduğu açıklandı.

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adem
2.02.2023 09:07
borsada işlem yapan bankalar ne halkla promosyon verebiliyor,eğer karlarından dağıtıyorsa borsadaki iştirakçilerine vermesi kardan dağıtmıyorsada ne için yapıldığını anlaması lazım,iflas ettirilebilir  
 
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