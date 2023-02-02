18 bin 100 TL’lik promosyon anlaşması yapıldı

Promosyonda rekabet kızışıyor, haberleri de gündemden düşmüyor. Kurumdan kuruma ve ilden ile değişiklik gösteren promosyon rakamlarında çok düşük teklif edilen ödemeler personellere yeterli gelmezken yüksek rakamlar ise personelleri sevindiriyor. Sevindiren bir promosyon anlaşması haberi de Bartın’dan geldi.

Kamudan Haber'in aktardığı haber göre Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Bankası ile yaptığı uzun görüşmeler sonucunda 2947 kişiye 18100 TL olmak üzere anliamaya vardığını açıkladı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İş Bankası ile yaptığı 18100 TL’lik anlaşmanın 3 yıllık olduğu açıklandı.