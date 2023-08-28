83 yaşındaki Al Pacino 29 yaşındaki eşiyle kaldırımda görüntülendi

İki ay önce 4. kez baba olan Hollywood'un 83 yaşındaki efsane oyuncusu Al Pacino, 29 yaşındaki eşiyle birlikte New York'ta görüntülendi.

83 yaşındaki Al Pacino 29 yaşındaki eşiyle kaldırımda görüntülendi

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino iki ay önce 4. kez baba olmuştu. 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayarak uzun süre gündem olan oyuncu, dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Bebeklerine ‘Roman’ adını veren 83 yaşındaki Al Pacino ile 29 yaşındaki eşi New York'ta kameralara yansıdı.

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Öte yandan, Al Pacino'nun Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıkmıştı.

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"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

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