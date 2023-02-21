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3 boyutlu telefon görüşmeleri geliyor. Yeni dönem için tarih verildi

Güney Kore 2028 yılında 6G ağının başlatılacağı duyurdu. 6G ile 3 boyutlu telefon görüşmeleri mümkün olabilecek.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:23
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3 boyutlu telefon görüşmeleri için tarih verildi

3 boyutlu telefon görüşmeleri geliyor. Yeni dönem için tarih verildi
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Geçtiğimiz yıl Güney Kore, 5G üzerine patentlerin yüzde 26’sını elinde barındırıyordu. Güney Kore bir adım ileri gidiyor.

6G GELİYOR

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada dünya standartlarında bir teknoloji ve gelişmiş yazılım tabanlı mobil ağlar kullanılarak, ayrıca mevcut alt yapı güçlendirilerek 2028 yılında 6G ağının başlatılacağı duyuruldu.

3 BOYUTLU GÖRÜŞME

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Ericsson Çin Teknoloji Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yongtao ise beklenmedik bir açıklama yaptı. Zhang Yongtao, 6G’nin bizleri sanal gerçeklikle bir araya getirecek adım olduğunu söyledi. Hatta bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz holografik iletişimin, yani hologram telefon görüşmelerinin de bu sayede hayatımıza gireceğini belirtti.

İstanbul Havalimanı pilot bölge ilan edilerek 5G hizmeti verilmeye başlanmıştı. Daha sonra 5G ihalesine 2023’te çıkılacağı açıklandı.

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