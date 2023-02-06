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Depremde hayat kurtaran uygulamayı AFAD duyurdu: AFAD Acil Çağrı nasıl kullanılır

AFAD Başkanlığınca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" adlı mobil uygulaması sayesinde hayatların kurtarılabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:25
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AFAD Acil Çağrı uygulaması nasıl kullanılır

Depremde hayat kurtaran uygulamayı AFAD duyurdu: AFAD Acil Çağrı nasıl kullanılır
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Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremde bir çok kişi mağduriyet yaşadı.

Bu felaketlerde mobil uygulamaların öneminin büyük olduğu bilinirken AFAD Başkanlığı, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil Çağrı" adlı mobil uygulaması hayat kurtardığını belirtti.

AFAD ACİL ÇAĞRI UYGULAMASI NEDİR

Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer almaktadır.

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.

Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor.

Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.

Çağrı başlatıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor.

Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.

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