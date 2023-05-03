3 kişiyi öldüren Hizbullahçı serbest bırakıldı, Gezi Parkı eylemlerine katılan Mücella Yapıcı hapiste. Bu mu adalet?

Erdoğan'ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy'u affetmesi ülkedeki adaletsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Mücella Yapıcı, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 1 yıldır hapiste...

3 kişiyi öldüren Hizbullahçı serbest bırakıldı, Gezi Parkı eylemlerine katılan Mücella Yapıcı hapiste. Bu mu adalet?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağrılaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’u “kocama hali” nedeniyle affetti.

Alpsoy’a uygulanan hukuk, ondan daha yaşlı ve daha kötü durumda olan mahkumlar için geçerli olmadı.

Erdoğan’ın bu kararı büyük tepki topladı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapıldı.

3 kişiyi işkenceyle öldürdükten sonra evinin bodrumuna gömen Alpsoy affedilirken Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için uydurma gerekçelerle 18 yıl hapse mahkum edilen 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı’nın 1 yıldır tutuklu olması ülkedeki adaletsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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