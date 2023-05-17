AKP’li başkan Hizbullahçılara affı böyle savundu

AKP’den Kütahya milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay parti hizmet binasında basın açıklaması yaptı.

"BİZ AFFETSEK ALLAH AFFETMEZ"

AKP'ye göre Hizbullah’ın bir terör örgütü olduğunu ifade eden AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Erdoğan’ın Hizbullah davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Mehmet Emin Alpsoy’u 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama' nedeniyle affetmesiyle ilgili soru üzerine "Yaşlılık nedeniyle af olabiliyor. Daha öncesinde de böyle aflar yapıldı ama yaptığı işle ilgili bir af olmaz. Biz affetsek Allah affetmez" açıklamasını yaptı.

“BÖYLE BİR AÇIKLAMANIN OLDUĞU YERDEP ERDOĞAN OLAMAZ”

HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 1 yıl önce TVNET’teki “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında terör örgütüdür” açıklamasının sorulması üzerine Önsay, böyle bir açıklamanın olmadığını ileri sürdü.

Önsay, “Böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Olamaz da. Böyle bir açıklamanın olduğu yerde Tayyip Erdoğan zaten olamaz. Bu kadar basit. AK Parti böyle bir yerde olmaz. AK Parti bunun bedelini yıllardır ödemiş parti nasıl olacak terörle beraber” dedi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜREN HİZNULLAHÇI SERBEST KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’u “kocama hali” nedeniyle affetti.



Alpsoy’a uygulanan hukuk, ondan daha yaşlı ve daha kötü durumda olan mahkumlar için geçerli olmadı. Erdoğan’ın bu kararı büyük tepki topladı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapıldı.