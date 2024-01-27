Fenerbahçe TFF'ye mektup yolladı ve 7 tane soru sordu!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe TFF'ye mektup yolladı ve 7 tane soru sordu!
Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 sorudan oluşan mektup gönderdi.

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) son dönemdeki hakem atamaları ve kararlarıyla ilgili bir mektup gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarında görev yapan hakem Bahattin Şimşek’in tartışmalı yönetimine dikkat çekti.

Mektupta, Galatasaray-İstanbulspor maçında Kerem Aktürkoğlu’nun frikik golünde barajın yanlış kurulduğu, Fenerbahçe-Samsunspor maçında ise faul kuralının farklı uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, Fenerbahçe’nin iptal edilen golünün uzun süre incelenmesine rağmen maça sadece 5 dakika uzatma verilmesinin de adaletsizlik olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ilgili kişilere şu soruları yöneltti: “Bahattin Şimşek, Fenerbahçe-Samsunspor maçında büyük tepki çeken kararının ardından nasıl oluyor da birkaç gün sonra Galatasaray maçına atanabiliyor? Galatasaray-İstanbulspor maçında göz ardı edilen ve uygulanmayan faul kuralı, Fenerbahçe maçında neden uygulanıyor? Futbolda kurallar takımlara göre mi değişiyor?

Fenerbahçe’nin sadece Mauro Icardi’nin ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30 dakika incelenirken, maça 5 dakika uzatma verilmesi doğru mu? Maç 2-1 Galatasaray lehine değil de 1-1 berabere devam etseydi, hakem Bahattin Şimşek maça yine 5 dakika mı ekleyecekti? Bir maçta üç bariz hata yapan hakem hakkında kamuoyu soru sorarken, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun görüşü nedir? İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları nedeniyle oluşan bu adaletsizliğe karşı nasıl bir tavır alacaksınız?”

TFF'YE ADALET ÇAĞRISI
Fenerbahçe, mektubunda Bahattin Şimşek’in Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarının sonucunu etkilediğini savunarak, TFF’ye adaletli olması çağrısında bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YOLLADIĞI MEKTUP

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