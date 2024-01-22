TFF'den şikeli maç açıklaması: Haberimiz yok bilmiyoruz

Kaynak: TFF
TFF'den şikeli maç açıklaması: Haberimiz yok bilmiyoruz
Rapid Wien ve Slovacko arasında Belek'te oynanan maçta Türk hakemlerin şike yaptığına dair çıkan haberlere TFF cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avusturya ekiplerinden Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında Antalya Belek’te oynanan hazırlık maçında şike yapıldığı iddialarına dair bir açıklama yayınladı.

İşte TFF’nin açıklaması:

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur”

“Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır”

“TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır”

“Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır”

“Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir”

“Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır”

“Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız”

NE OLMUŞTU
Avusturya basınında yer alan habere göre 2-1 biten mücadele öncesinde ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro bahis yapıldı. Mücadelede görevli yan hakeminin maç boyunca telefonunu kontrol etmesi şüpheleri beraberinde getirmiş ve 89. dakikada verilen penaltı kararı şok etkisi yaratmıştı.
Haberde ayrıca Rapid Wien’in durumu kendi federasyonuna da bildirdiği aktarıldı.

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