Liverpool 10. kez şampiyon. Chelsea'yi 118'de yıktılar

İngiltere Lig Kupası Finali'nde; Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Klopp yönetimindeki Liverpool uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 kazandı.
İki devin karşı karşıya geldiği mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi.
Uzatma bölümünün ilk yarısında da gol sesi çıkmadı.
118. dakikada sahne alan Virgil van Dijk, attığı golle Liverpool'u 1-0'lık zafere taşıdı.
Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.