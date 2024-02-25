Liverpool 10. kez şampiyon. Chelsea'yi 118'de yıktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool 10. kez şampiyon. Chelsea'yi 118'de yıktılar
Klopp yönetimindeki Liverpool, Chelsea'yi 118. dakikada van Dijk'ın golüyle yendi, İngiltere Lig Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası Finali'nde; Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Klopp yönetimindeki Liverpool uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 kazandı.

İki devin karşı karşıya geldiği mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi.

Uzatma bölümünün ilk yarısında da gol sesi çıkmadı.

118. dakikada sahne alan Virgil van Dijk, attığı golle Liverpool'u 1-0'lık zafere taşıdı.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

ghm4fhjxaaaggnz.jpg

ghm2nbiweaad8bs.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'nin 2 yıldızından gelen haber Samandıra'da tez yayıldı Spor
Fenerbahçe'nin 2 yıldızından gelen haber Samandıra'da tez yayıldı
Nevşehir’de silahlar konuştu: 1 ölü Yerel Haberler
Nevşehir’de silahlar konuştu: 1 ölü
Türkiye’nin ikinci uzay görevi için geri sayım Teknoloji
Türkiye’nin ikinci uzay görevi için geri sayım
Beşiktaş'ta galibiyet üçlüsü Salih Uçan'dan geldi Spor
Beşiktaş'ta galibiyet üçlüsü Salih Uçan'dan geldi
Beşiktaş maçında entresan üstü enteresan görüntü. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Beşiktaş maçında entresan üstü enteresan görüntü. Gürel Yurttaş yazdı
İYİ Parti Afyon adayı Alper Yağcı otogarda mahsur kalan öğrencilere seçim otobüslerini gönderdi Yerel Haberler
İYİ Parti Afyon adayı Alper Yağcı otogarda mahsur kalan öğrencilere seçim otobüslerini gönderdi