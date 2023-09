4.500 günle emeklilik için geri sayım

08/09/1999-30/04/2008 arası ilk defa sigortalı olanlar, emeklilikte yaşa takılanlar rüzgârının ardında kalmaktan şikayetçiler. Bir taraftan emeklilik planları yaparlarken, diğer taraftan da mağduriyetlerini başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda dile getiriyorlar. “2000 sonrası sigortalılar” olarak tabir edilen grubun emeklilikte yaş koşulu için kademe düzenlemesi getirilmesi sorunu çözecektir. Emeklilikte yaşa takılanlar trenini yakalayamayan bu grubu, emeklilik için gerçekten de güç koşullar bekliyor.

Hâlihazırda 2000 sonrası sigortalılardan, 4/a (SSK) sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar için:

*7.000 prim ödeme gün sayısı ile kadın sigortalılarda 58 yaş, erkek sigortalılarda ise 60 yaş koşulu ya da

*25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim ödeme gün sayısı ile kadın sigortalılar 58, erkek sigortalılar 60 yaşını doldurmak

Koşullarının sağlanması ile emeklilik şartları gerçekleşebilmektedir.

09/09/1999 tarihinde ilk defa sigortalı olan kadın ya da erkek sigortalı için, sigortalılık süresi koşulu 09/09/2024 tarihinde dolacak. Dolayısıyla sigortalılık süresi koşulunun gerçekleşmesine 1 yıl kadar bir süre kaldı. 08/09/1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar da gelecek yıldan itibaren ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre sigortalılık süresi koşulunu sağlayacaklar. İlk defa sigortalı olduğu tarihte 18 yaşından küçük olan sigortalılar sigortalılık sürelerinin 18 yaşını bitirdiği tarihten hesaplanacağını göz önünde tutarak hesaplama yapmalarında yarar bulunmaktadır.

Kadın sigortalı için bir örnek verirsek:

14/12/1999 tarihinde işe başlayan, 10/10/1966 doğumlu bir kadın sigortalı 14/12/2024 tarihinde 4.500 günü bulunuyorsa emeklilik başvurusu yapabilecektir.

Erkek sigortalı için de bir örnek verirsek:

06/10/1999 tarihinde işe başlayan, 21/12/1964 doğumlu bir erkek sigortalı 60 yaşını dolduracağı 21/12/2024 tarihinde 4.500 prim ödeme gün sayısına ulaşmışsa, emeklilik başvurusu yapabilecektir. Zira bu sigortalımız 25 yıl sigortalılık süresi koşulunu 06/10/2024 tarihinde sağlamış olacaktır.

4.500 gün 25 yıl sigortalılık süresi koşulu ile emekliliği hedefleyen sigortalılarımız nelere dikkat etmeliler?

Öncelikle önlerinde bulunan bir yıl veya durumlarına göre daha uzun olabilecek süreyi doğru değerlendirmelerinde yarar bulunmaktadır. Özellikle prim ödeme gün sayısı eksiği bulunan sigortalılar eksik günlerini; çalışıp sigortalı bildirme devam ederek, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı vb.. borçlanmalarla kapatarak, silinen Bağ-Kur günlerini ihya ederek ya da isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilirler.

Emekliliği hedeflerken son yedi yılda en fazla bildirilen günün 4/a (SSK) sigortalılık statüsüne tabi olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, yurt dışı borçlanması yapmayı planlayan ya da 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statüsüne tabi olanlar; son yedi yılda 1.260 günden fazla 4/a (SSK) bildirimine ulaşamıyorlar ise bu defa 4/b (Bağ-Kur) emeklilik koşullarına tabi olacaklardır. 4/b Bağ-Kur kısmi emeklilik koşullarında ise: 5.400 gün (15 yıl tam prim ödeme) ve kadın sigortalı için 60, erkek için 62 yaşını doldurması ile emekliliğe başvurabilecektir. Görüldüğü üzere 4/b (Bağ-Kur) emeklilik koşulları, 4/a (SSK) emeklilik koşullarından daha ağır. Bu nedenle birden fazla sigortalılık statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bildirimi bulunan sigortalılarımızın, 1.260 gün hesabını şimdiden yapmalarında büyük fayda bulunmaktadır. Aksi takdirde 25 yıl sigortalılık süresi, yaş ve 4.500 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirseler bile, son yedi yılda en fazla sigortalılık bildirimi 4/a (SSK) sigortalılık statüsünden sağlanamadığında emeklilik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bunların yanı sıra 08/09/1999-30/04/2008 arası ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl sigortalılık süresini doldurdukları tarihte 4.500 prim ödeme gün sayısına da ulaşmışlar ise kıdem tazminatına esas yazıyı alabileceklerdir. İlk defa işe giriş tarihine göre en yakın emeklilik koşullarına göre, yaş hariç diğer şartları sağladıkları için kıdem yazısı almaya hak kazanacaklardır. Kıdem tazminatına esas yazının alınması, işverene verilmesi ve en son sigortalının işten ayrılması ile işlemler sonuçlandırılacaktır. Böylece kıdem tazminatını alarak, yaş koşulunu bekleyebilirler.

BİR SORU BİR YANIT

İş yerinde temizlikçi olarak çalışıyorum. İkinci bir iş yerine başladım. Her gün iki iş yerinde de çalışıyorum. İlk iş yerimden 16.00’da çıkıyorum. İkinci iş yerimde 17.00’de çalışmaya başlıyorum. İkinci iş yerim sigortam olduğunu bu yüzden sigorta yapmaya gerek bulunmadığını söyledi. Her ikisinden de sigortalı olabilir miyim? Her iki iş yeri de beni sigortalı yaparsa her ay 60 günüm olur mu?

Öncelikle her iki iş yerinden de sigortalı olmak zorunda olduğunuzu belirtmek isterim. Diğer bir deyişle her iki iş yeri de çalışmalarınızdan dolayı sizin için sigortalı bildirimi yapmak durumundalar. Önceki işverenin sigorta bildirimi yapıp yapmadığı, kaç gün yaptığı yeni işverenin sizin bildiriminizi yapmanıza engel değildir. Yeni işveren tarafından da aylık prim ve hizmet bildirgesi ile gün ve sigorta primine esas kazançlarınız bildirilecektir.

Diğer taraftan SGK uygulamasında yıl 360 gün, ay ise 30 gün kabul edilmektedir. İkinci iş yerinden bildiriminiz, çalıştığınız aydaki gün sayısını 60 yapmayacaktır. Yine 30 gün olarak kabul edilecektir. Öte yandan ikinci iş yerinden bildirilen kazançlarınız kısa ve uzun vadeli sigorta uygulamalarında değerlendirmeye alınacaktır. Örneğin emekli aylığınız hesaplanırken yeni işverence bildirilen kazançlar da dikkate alınacaktır.